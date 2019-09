Congreso de Interpol sobre Trata. Ponencia del enviado papal y opinión de Vera.

Compartí :-) .







Aquí la ponencia de monseñor Marcelo Sánchez Sorondo, el enviado del Papa Francisco a la séptima Conferencia Mundial de Interpol sobre Tráfico Humano. Además la opinión del titular de la Alameda, Gustavo Vera, que participó del evento realizado ayer y hoy en el Hotel Sheraton de Argentina.

El canciller de la Academia de Ciencias y Ciencias Sociales del Vaticano dijo:

“El gran líder contra el trafico es el Papa Francisco, y aquí en Argentina no se podía de dejar de decir esto. En el inicio de su pontificado convocó a todos los líderes religiosos, los anglicanos, los luteranos, todos los cristianos, los dos tradiciones musulmanas Egipto y Ayatollah de Irán), de la india estaba Mata Amritanandamayi Devi, dos o más de la comunidad judía David Rosen y el amigo del Papa, Abraham Skorka. Allí en una breve síntesis se dice que en el nombre de Dios declaramos que las nuevas formas de esclavitud sea como trabajo forzoso o prostitución, o tráfico de órganos, son un crimen de lesa humanidad, esa declaración influyó en las Naciones Unidas, que después fueron incorporados en los Objetivos de Desarrollo Sostenible 8.7 que hay que erradicar por primera vez las nuevas formas de esclavitud antes de 2025 especialmente cuando se somete a niños. Hoy los líderes religiosos cada uno en su religión y todos juntos deben actuar como fuerza moral para evitar las nuevas esclavitudes.

Los Estados están obligados a defender el bien común, como rehabilitar a las víctimas que ellos han de alguna manera permitido en su territorio. No tiene que prescribir porque a los tratantes se los puede encontrar en todo momento. Por eso en la Academia de Ciencias en el principio del pontificado, con apoyo de fundaciones importantes como la Alameda, hemos convocado a los alcaldes de todo el mundo, segundo a los juezas africanas, las juezas tienen mucha sensibilidad, por eso las preferimos, la juezas africanas para que tomen una idea común y la aplicación de una ley común.

EL ROL DE LA POLICÍA

La policía es fundamental porque como saben las víctimas la primer persona que se acerca es un policía. Y ustedes cuentan con el apoyo del Papa, de los líderes religiosos y a los cuales ustedes deben mover y llamar a que actúen y se defiendan contra crimen de lesa humanidad.

LA MIGRACIÓN POR CAMBIO CLIMÁTICO

Esto está ligado a otro problema que el Papa tiene en el corazón. Por ejemplo hoy en Sudáfrica por falta de agua migran. Y la migraciones es el caldo de cultivo donde los traficantes encuentran a las victimas.

PRODUCTOS LIBRE DE ESCLAVITUD

Cada uno de estos crímenes tienen sus soluciones, por ejemplo trabajo forzoso que usan las multinacionales, las marcas deben tener esta identificación libre de esclavitud, modelo de esto es Australia, por ejemplo la diócesis de Sídney no puede tener ninguna relación con multinacional con trabajo forzoso en su cadena de producción, esto extender a todas las iglesias, religiones y a todos los estados y eso todavía no está.

PENALIZAR AL PROSTITUYENTE

En materia de prostitución es muy importante para prevenir, el modelo nórdico, que por primera vez penaliza a la víctimas a los consumidores, a los que crean el mercado, muchas veces inconscientes que existe una realidad deshumanizada. Quisiéramos algún país de América Latina que tuviera esta ley que ya está en todo los países del norte de Europa, y que sumó a Francia el primer país latino. En Argentina quisiera que tiene un Papa este en la defensa de esto, como política de estado. Las víctimas de prostitución no son libres.

TRÁFICO DE ÓRGANOS

El tráfico de órganos es una tragedia que se habló poco, y que no se quiere hablar es la forma más complicada de estas formas de crimen contra humanidad. La Asociación de Médicos que es responsable de trasplantes, unos 6 mil, solo se puede hacer con médicos y clínicas, sólo el 30 por ciento se hace con órganos traficados. EL precio entre 200 mil y 1 millón de dólares, se venden por internet los órganos. Las soluciones con leyes y declaración Estambul y Academia, el tráfico es cuando se da un órgano no por amor sino por dinero. Tenemos que ir a cada gobierno a mostrarlo y que se aplique. No se tiene gran importancia de la donación. Que es un acto de altísima caridad.

LOS DUEÑOS DE INTERNET NO ACTÚAN

Quiero concluir sobre internet. Ahora hemos organizado el encuentro sobre la dignidad de los niños en el mundo digital. Las grandes compañías que manejan internet no se quieren interesar del problema, su argumento que es como meterse en la comunicación telefónica, con este cuento están arruinando la sociedad, la pedofilia, el 80 por ciento de la prostitución como en los países nórdicos están pasando por internet. Por eso debemos debatir porque los grandes manager de internet no quiere afrontar el problema aunque muchos de ellos son católicos.

Nosotros estamos con ustedes y queremos ayudarlos en lo que sea posible contra este mal”.

OPINIÓN DE GUSTAVO VERA

Por su lado, Gustavo Vera que participó del evento resaltó que “la Alameda que fue invitada por Interpol es una organización que pelea contra la trata laboral, sexual, trafico de órganos y todas las practicas del crimen organizado, también por la liberación de la victimas y reinserción plena como política pública, y que enfatizamos al igual que el Papa que la trata debe ser un delito de lesa humanidad, es decir imprescriptible y esto se tiene que adaptar en cada país del mundo”.

Agregó Vera que “también consideramos el desmantelamiento de la base económica de la mafia para terminar con sus delitos. Como el impulso del modelo nórdico de penalizar a los prostituyentes (ciente). Y el modelo italiano con incautación inmediata y reutilización en favor de la sociedad civil”.

Asimismo propone el titular de la fundación que “se tiene que avanzar concortes internacionales cuando la trata alcanza a altísimos funcionarios y los pacto de omertá no permite su juzgamiento locales”.

Para concluir el titular de la Alameda afirmó que “monseñor Sánchez Sorondo en su ponencia resume muy bien lo que la Alameda piensa que es justamente el magisterio del Papa Francisco, quien antes de ser Papa recorrió la lucha contra la trata y la misa en favor de las víctimas, entre otras iniciativas que han trascendido al mundo”.