Consejo Argentino de Oftalmología anuncia atención gratuita por el Día Mundial de la Diabetes

CAMPAÑA NACIONAL DE PREVENCIÓN DE CEGUERA POR DIABETES 2023

Aparte de estar relacionada, por ejemplo, con el desarrollo de enfermedades cardiovasculares y la insuficiencia renal, la diabetes causa retinopatía diabética; una enfermedad ocular que afecta los pequeños vasos de la retina como consecuencia de su exposición a un aumento de glucosa en sangre (o azúcar en sangre) durante un periodo de tiempo prolongado.

El viernes 1 de diciembre de 2023, el Consejo Argentino de Oftalmología (CAO)llevará a cabo la 23ª edición anual de la Campaña Nacional de Prevención de Ceguera por Diabetes.

Durante ese día, médicos oftalmólogos de todo el país atenderán de manera gratuita a pacientes diabéticos para detectar o descartar la presencia de retinopatía diabética, una enfermedad nociva para la salud visual que puede llevar a la ceguera. La acción consistirá en la realización de fondos de ojos, un examen rápido e indoloro que consiste en la aplicación de gotas oftálmicas que dilatan la pupila y permiten que el médico oftalmólogo analice las estructuras internas más importantes de la parte posterior del globo ocular.

La campaña se realizará en más de 140 centros oftalmológicos públicos y privados y contará con la coordinación del Dr. Guillermo Iribarren, jefe del Servicio de Oftalmología del Hospital Alemán e integrante de la Comisión de Acción Social y Prevención de la Ceguera del CAO. Los centros de salud donde se realizarán los chequeos gratuitos se pueden consultar en: www.oftalmologos.org.ar/diabetes2023o al WhatsApp +54 9 11 5843-6257de 9 a 17 horas.

¿Qué es la retinopatía diabética?

Es una complicación de la diabetes causada por el deterioro de las arterias y venas que irrigan la retina, una capa de nervios que recubre al ojo por dentro y cuya función es percibir la luz e imágenes que llegan al cerebro. El daño en los vasos sanguíneos puede disminuir la visión o distorsionar las imágenes. Generalmente, no presenta síntomas en sus inicios. En paralelo, los riesgos de que los pacientes diabéticos desarrollen esta patología aumentan con el avance de la enfermedad y con el mal control de la glucemia.

¿Cómo se diagnostica la retinopatía diabética?

El médico oftalmólogo examina el fondo de ojo (retina, mácula y nervio óptico), generalmente recurriendo a la dilatación de las pupilas mediante la aplicación de gotas. Es un proceso rápido e indoloro. Si se comprueba la presencia de retinopatía diabética se pueden efectuar otros estudios para determinar si el caso requiere tratamiento.

¿Por qué es importante la prevención?

La diabetes es la segunda causa de ceguera en los países industrializados y la principal en personas de 25 a 74 años. Según datos de la Sociedad Argentina de Diabetes (SAD), en Argentina existen alrededor de 4.000.000 de personas que padecen esta enfermedad, pero un alto porcentaje de ellas no lo sabe dado que muchas veces es asintomática o su padecer es silencioso. Casi todos los pacientes diabéticos desarrollarán algún grado de retinopatía a lo largo de su vida.

Cabe destacar que, desde el inicio de la campaña en 1999, se han atendido más de 40.000 pacientes diabéticos en forma gratuita. El 40% de ellos presentaba lesiones compatibles con retinopatía diabética y el 9% mostraba formas avanzadas de la enfermedad, los cuales fueron derivados para su tratamiento correspondiente. También se comprobó que el 1% de los pacientes presentaba ceguera por diabetes.

Es necesario informar a la población diabética sobre la necesidad de realizar controles oftalmológicos, con examen del fondo de ojo, al menos 1 vez por año, y a cargo de un médico oftalmólogo, ya que es el único profesional con la capacitación suficiente para realizar esta tarea dentro de su área de incumbencia.

RESUMEN

● ¿Qué es? Es una Campaña Nacional de Prevención de Ceguera por Diabetes.

● ¿A quién está dirigida? A pacientes diabéticos, exclusivamente.

● ¿Tiene algún costo para los pacientes diabéticos? No, es absolutamente gratuita.

● ¿Quién la organiza? El Consejo Argentino de Oftalmología, la institución que nuclea a todos los médicos oftalmólogos del país.

● ¿Desde cuándo se organiza esta campaña? Desde 1999, una vez por año, excepto 2020 y 2021 por la pandemia. Ya se atendieron 40.000 pacientes diabéticos desde entonces.

● ¿Cuántos días dura? Sólo un día por año. En 2023, será el viernes 1 de diciembre.

● ¿En qué sedes y horarios? Habrá más de 140 sedes en todo el país.La lista completa está disponible enwww.oftalmologos.org.ar/diabetes2023

● ¿El paciente debe pedir un turno? No, las sedes atienden por orden de llegada.

● ¿En qué consiste el examen? Se realiza un fondo de ojo, un examen indoloro que dura un par de minutos.

● ¿Qué sucede con el resultado del examen? Se le comunica al paciente si está desarrollando una patología o no. También se le ofrece información sobre diabetes y ceguera.

Acerca del Consejo Argentino de Oftalmología – CAO

El Consejo Argentino de Oftalmología es la institución que representa a los médicos oftalmólogos del país desde 1962. Sus objetivos principales son la tutela de los intereses de l