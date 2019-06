Consumos duplicados: La “engaña pichanda” de Visa “gastos dobles”

Compartí :-) .







Otra truchada más y para todes, recomendamos verificar los gastos en el resumen de cuenta por que Visa no es de confiar y más en Argentina donde la “truchicería” es moneda corriente en hombres de la City porteña.

La empresa Visa de Argentina admitió que se hubo algunos “gastos dobles” en muchos resúmenes de cuenta de tarjetas de crédito, pero que fueron resueltos “en menos de dos horas”.

Dadas las quejas de usuarios, Visa reconoció que el pasado 17 de junio, día del apagón masivo en toda la Argentina, se registraron “consumos duplicados” en sus tarjetas de crédito, pero que de todos modos el inconveniente “se corrigió en menos de dos horas”.

Al ser consultada, Patricia Guarnes, CEO de First Data (una de las dos propietarias de la licencia de Visa en la Argentina) afirmó que el incidente afectó “a menos del 1%” del total de sus clientes y que “nada tuvo que ver con el apagón”.

La alta ejecutiva de First Data dijo que “la doble facturación” fue advertida por algunos clientes que consultaron sus saldos en tarjetas a través del home banking. “Estábamos advertidos del inconveniente y se resolvió inmediatamente”, dijo Guarnes y aseguró que esos consumos duplicados “ni siquiera figurarán en los resúmenes”.

La aclaración llega tras las varias denuncias de usuarios y asociaciones de consumidores al respecto. Según Guarnes, los “gastos inexistentes” surgieron a raíz una dificultad técnica entre First Data y Prisma, la otra dueña de la licencia local de Visa. Sin ir más lejos, Guarnes agregó que un incidente similar ocurrió en marzo “y ningún cliente se enteró”.

