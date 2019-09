Corrida Bancaria: Se espera que los ahorristas busquen sus Dólares de los Bancos.

Mirtha Legrand: “Mauricio Macri era un triunfador y se ha transformado en un fracasado”. “Como te ven, te tratan. Si te ven mal, te maltratan. Si te ven bien, te contratan”.

Algunas entidades preparan operativa especial y algunas entidades consideran extender el horario de atención.

Así garantizan que se podrán satisfacer los pedidos de los ahorristas. Bancos aumentan liquidez en dólares en sucursales para llevar tranquilidad a los ahorristas.

Algunos bancos privados tomaron la decisión, desde este lunes, extender en dos horas el horario de atención con el objetivo de aumentar la liquidez en dólares en las sucursales para llevar tranquilidad a los ahorristas. De esta forma entregarán divisas a quienes lo demanden y evita situaciones de tensión con sus clientes.

Fuentes de los bancos adelantaron que la medida se implementará “para llevar tranquilidad vamos a extender el horario para demostrar que están los dólares y calmar el nerviosismo que suele haber en las sucursales con los ahorristas que van en busca de sus depósitos”.

La semana pasada, en medio de la incertidumbre económica, hubo una mayor afluencia de ahorristas en las sucursales y cierto cuello de botella en la atención.

Desde la derrota del oficialista, el 12 de agosto, se registró un descenso de los depósitos en dólares de alrededor de 5.000 millones de dólares a unos 30.000 millones, respecto a los 35.000 millones totales que había en el sistema el viernes 9 de agosto.

En cuanto al cambio de horario, no todas estarían dispuestas a extender su horario y solo se aplicaría en aquellos locales donde haya una mayor demanda de depósitos nominados en dólares.

Desde la óptica de algunos bancos privados el sistema financiero puede hacer frente al retiro de depósitos y extender el horario aleja rumores malintencionados.

El viernes pasado se sacrificaron casi 400 millones de dólares de reservas y se llevó la tasa al 83% para apaciguar al dólar que de todas formas aumentó una 2,9% para cerrar en $62,04.

No se dejen influenciar ❗

En agosto, la bolsa porteña subió 2,60% pero en el mes perdió 41,49% mientras que el dólar cerró en $62.035 y en agosto subió 37,80% y el riesgo país avanzó hasta los 2.533 puntos debido a la caída de bonos argentinos.

Los que se enojan con Brancatelli xq se fue se vacaciones con SU plata son los que no dijeron nada cuando Toto Caputo se fue de vacaciones en plena corrida bancaria con TU plata (y la mia) Vos macrista, ya te fuiste a Ipanema? pic.twitter.com/e4LItvkTjz

😳 Tener que coincidir con el pintoresco Milei en todo lo que dice en este video me da cierta incomodidad, pero nobleza obliga…COINCIDO 100% #MacriHaceteCargo hasta de esto; tengo que coincidir con Milei! 😎 pic.twitter.com/jFledb7PLq

Que no pierda Macri si no vuelve el desabastecimiento, ah no pará pará #MacriHaceteCargo pic.twitter.com/k4EdwOuhKy

— Cante Pri (@cante_pri) August 30, 2019