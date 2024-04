Copas de mujer

Por Flavia Tomaello, https://flaviatomaello.blog/, Instagram @flavia.tomaello

Felicia, el nuevo bar del hotel Sofitel Recoleta De esta manera, el hotel de lujo ubicado en el reconocido barrio de la capital porteña, suma un nuevo espacio para ofrecer experiencias únicas.

Felicia propone un ambiente íntimo y sofisticado, ideal para ir con amigos o a disfrutar de una cita. Además de la propuesta gastronómica que cuenta con platos principales y distintas opciones para compartir, ofrece una amplia variedad de tragos. La coctelería está a cargo de la reconocida bartender Mona Gallosi, que con las mezclas y la simpleza crea tragos que tienen el perfecto mix de sabores, texturas y aromas.

“Felicia es un bar de vanguardia y seductor, donde no perdemos de vista el servicio y el estilo. Me resulta atractivo que esté dentro de un hotel, ya que en todas las capitales del mundo, los mejores bares están dentro de los hoteles”, comenta Mona Gallosi. “Aspiramos a armar un polo gastronómico y diferenciarnos desde los sabores y las tendencias. Buscamos no solo complacer a los huéspedes del hotel sino también invitar a todos los locales que les gusta recorrer la ciudad y disfrutar de la gastronomía argentina a que puedan conocer Felicia”, finaliza.

Las 3 recomendaciones de Mona:

• Felicia: Brandy, Cointreau, Bitter de chocolate, Pochoclo, Caramelo. “Tiene una burbuja de humo que lo hace disruptivo. Los sabores y la expresión en boca es lo que hace más interesante”, comenta Mona. Además, el trago Felicia será itinerante, irá cambiando a lo largo de los meses.

• Sinergia: Vermouth blanco, Vermouth blanco en sidra, Chandon Extra Brut, Coriandro, Jazmin. “Creo que este cóctel está en parámetro del momento del aperitivo y tiene un componente especial, ya que el Vermouth blanco en sidra es de Río Negro, que es de donde soy yo” detalla la bartender.

• Buena fortuna: Gin, Sidra, Pomelo, Hibiscus, Yerba Mate. “Es un cóctel que te saca un poco de lo que estás esperando. Tiene una expresión amarga y luego un corazón cítrico y bastante balanceado”, finaliza la autora de la coctelería de Felicia.