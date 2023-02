Corrupción Cómodoro Py: Moreau denunció «influencia» de Mahiques sobre juez Barroetaveña

Moreau denunció «influencia» de Mahiques sobre juez de Cómodoro Py y pidió que lo excusen del cargo

El diputado nacional por el Frente de Todos, Leopoldo Moreau, aseguró hoy que el juez de la Cámara Federal de Casación Penal, Carlos Mahiques, ejerce «liderazgo e influencia» sobre el integrante de la Cámara de Casación de Cómodoro Py, Diego Barroetaveña, y consideró que esto sería «más que suficiente para una excusación» en un Poder Judicial «donde prevaleciera la dignidad».

«En los chats de la banda de Lago Escondido, uno de los jefes de esa virtual asociación ilícita que se dedicaba a planificar variados delitos que abarcan diferentes artículos del Código Penal, realizó varias menciones al camarista de Casación Barroetaveña», escribió Moreau en un hilo de Twitter.

Al respecto, detalla: «Efectivamente, Carlos Mahiques el 24/10 comparte un comentario con sus cómplices, q dice textualmente: ‘Se viene una heavy en el Consejo según me cuenta Barroetaveña’. En otro tramo Carlos Mahiques agrega: ‘Según Barreotaveña, la denuncia la hizo un 4 de copas llamado Di Martino’”.

En esa misma línea, el diputado nacional indicó que Mahiques también «cuenta que venía de una reunión social que había reunido a jueces, fiscales y otros personajes y dice: ‘Entre ellos mi amigo Barroetaveña, uno de los supuestos ‘apretados’, que cuando vio lo de ‘Lengüita Moreau’ se cagaba de risa’».

«Ese día yo hice referencia en un reportaje radial, dando a entender que Barroetaveña estaba siendo influido para que votara de determinada manera en la causa Hotesur y Memorandum de Irán. Las menciones de Mahiques confirman su liderazgo e influencia sobre Barroetaveña», subrayó Moreau.

El diputado aseveró que «esto es más que suficiente para una excusación».

«Claro que sólo podría ocurrir en un Poder Judicial donde prevaleciera la dignidad de los jueces. No parece ser el caso», completó.

Ayer, el juez de la sala segunda de la Cámara Federal porteña, Eduardo Farah, determinó que la causa en la que se investiga el viaje a Lago Escondido, Río Negro, protagonizado por jueces federales, funcionarios porteños, exagentes de inteligencia y directivos del Grupo Clarín se tramite ante en los tribunales federales de Comodoro Py y no en la Justicia federal de Bariloche, como ocurrió hasta ahora.

Al respecto, ayer Moreau afirmó que «la aspiradora macrista de Comodoro Py se chupó otra causa» y se preguntó: «¿Será porque falló la presión que Juan Mahiques (fiscal general de la Ciudad de Buenos Aires) ejercía sobre la fiscal según él mismo cuenta en los chats donde planificaban como zafar?».

Manifestantes llegan hasta a una playa frente a la estancia de Joe Lewis y anuncian huelga de hambre

(Por Marcelo Cena, enviado especial) – Una columna de manifestantes llegó hoy a una de las playas de Lago Escondido situada frente a la estancia del magnate británico Joe Lewis y algunos de los militantes anunciaron una huelga de hambre en reclamo de una salida por el camino público de Tacuifí, el mismo en el que peones rurales que trabajan en esa propiedad impidieron ayer el ingreso a otro grupo.

Los huelguistas son el cura Francisco «Paco» Olveira y el excombatiente de la Guerra de Malvinas Gustavo Bellido.

En declaraciones a Télam, el presidente de la Fundación Interactiva para Promover la Cultura del Agua (Fipca), Julio César Urien, ofreció detalles sobre el avance de la marcha tras los incidentes reportados el miércoles, cuando fueron agredidos varios participantes de la Séptima Marcha por la Soberanía al Lago Escondido.

«La columna 2 de montaña ‘Juana Azurduy’ llegó a la playa frente a la mansión de Joe Lewis. Su gente dice que tienen que salir por un camino privado. Nosotros no aceptamos eso. Si no pueden bajar por el camino público de Tacuifí se van a quedar una semana acampando hasta recibir una respuesta favorable», explicó Urien, quien encabeza la columna 1 junto a otros referentes políticos, sociales y gremiales.

Durante la tarde fueron evacuados el médico y dirigente peronista Jorge Rachid y la concejala de la localidad puntana de Potrero de los Funes Guadalupe Arrascaeta, a quienes retiraron médicos a bordo una ambulancia de la localidad de El Foyel por decisión «preventiva» y ya se encuentran en El Bolsón.

«Estoy bien. Vino una médica, me tomó la presión y me preguntó para evacuarme preventivamente», comentó Rachid sobre el momento en el que aceptó regresar.

En ese contexto, el dirigente anunció que dos de las 60 personas que arribaron al espejo de agua «iniciaron una huelga de hambre» con el objetivo de que les permitan el paso de regreso por Tacuifí.

«Huelga de hambre del padre Francisco «Paco» Olveira y del excombatiente Gustavo Bellido. Dos de los compañeros que lo aceptaron como táctica hasta que abran el camino», indicó Rachid, y añadió: «La soberanía nacional se defiende con el cuerpo. Lewis no es Lewis, es la OTAN en la Argentina».

Asimismo, concluyó confiado: «La columna que está acampando frente a lo de Lewis va a salir por el camino de Tacuifí, yo lo garantizo».

Por su lado, Urien detalló la situación del manifestante herido Gabriel Berrozpe, hijo del sindicalista bancario Eduardo Berrozpe, que luego de la agresión del miércoles fue «trasladado al hospital de Bariloche por razones de seguridad».

«Sabemos que tiene una lesión en su tabique nasal y aparentemente una fractura en la pierna, pero lo trasladaron porque en El Bolsón no hay seguridad», completó.

Sobre el ataque, la portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, consideró que «no llama la atención» porque esas tierras, dijo, se usan «para conspirar contra la división de poderes, contra la República y contra el orden institucional».

«Existe en Lago Escondido un terrateniente que tiene una cantidad de tierras en la Argentina y que usa su mansión para llevar allí a dueños de medios de comunicación, a jueces y a funcionarios del gobierno de (Horacio Rodríguez) Larreta para conspirar y armar acuerdos para perseguir a un sector político», sostuvo la portavoz en conferencia de prensa.

Durante el ataque también resultaron heridos el diputado y jefe de bloque del Frente de Todos del Parlasur, Gastón Harispe, y la dirigente del Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST) Celeste Fierro, quienes volvieron a repudiar los hechos.

«Se generó una persecución que podría haber sido una tragedia por la violencia desatada. Retrocedimos dispersos. A mi me pegaron con algo en la sien que me dejo desvanecido en el piso. Me logré levantar y me pegaron desde todos los flancos a pie y con caballos», relató Harispe a Télam.

El diputado detalló que un grupo ingresaba «a través del camino público llamado Huella Andina» cuando comenzó la «persecución» por parte de los peones de Lewis.

«Un grupo entramos por atrás a través de otro camino público llamado Huella Andina, entrando por sus espaldas a 500 metros. Cuando nos acercamos para charlar y salir por la entrada principal cerrada, fuimos recibidos con una pedrada», señaló.

Posteriormente, según Harispe, llegaron policías y el comisario «todos sin armas, transportados por los mismos agresores».

Por su lado, Fierro indicó que este ataque «es consecuencia» de que existe un «Estado paralelo en la Patagonia».

«Lo de ayer es consecuencia de lo que venimos denunciando hace tiempo, no sorprende, muestra que es un enclave británico en la Patagonia. Es gravísimo lo que nos pasó, pero es necesario marcarlo para que se termine este Estado paralelo», sostuvo la dirigente social que se encuentra dentro del Frente de Izquierda Unidad (FITU) en declaraciones a la radio AM990.

Fierro explicó que el camino estaba cerrado por una reja de hierro, lo cual contradice el fallo judicial del año pasado.

«Cuando ingresamos por un camino de montaña y llegamos al camino, que desde septiembre del año pasado la justicia ordenó que se tiene que abrir, nos terminaron tirando piedras, los caballos encima y palos», subrayó.

La dirigente contó a Télam que fue presentada «una causa por lesiones» en la fiscalía de El Bolsón.

En este escenario, el exjuez y asesor legal de una de las organizaciones de la marcha, Daniel Llermanos, radicó una denuncia penal en el juzgado federal de Bariloche por «lesiones agravadas por alevosía y comisión premeditada de numerosas personas, privación ilegal de libertad y amenazas agravadas».

«Venimos a denunciar la comisión de diversos delitos, como privación ilegal de la libertad agravada, amenazas coactivas agravadas por el uso de armas y para compeler y hacer abandono de una provincia y lesiones agravadas -cuya gravedad aún no se ha determinado-«, tuiteó Llermanos junto al texto de la denuncia.

Y agregó: «La responsabilidad penal por el hecho que denunciamos no se limita a los perpetradores, sino que se extiende al autor mediato o instigador, Joe Ted Lewis».

A la vez, la abogada y exsenadora nacional por Río Negro Magdalena Odarda, quien presentó un amparo en la causa judicial por el libre acceso al lago, pidió la renuncia de la ministra de Seguridad de esa provincia, Betiana Minor, y de su jefe de Policía, Osvaldo Tellería, por «omitir actuar» ante los «ataques».

«El jefe de la Policía y la ministra de Seguridad debieron resguardar la vida y la salud de los ciudadanos y acatar la orden judicial emitida el día anterior por el juez de amparo de San Carlos de Bariloche, quien dispuso que se garantizara la integridad física de todas las personas», indicaron los apoderados legales de Odarda a través de un comunicado.

También repudiaron la «usurpación y la violencia» del ataque distintos dirigentes y organizaciones sociales y políticas, entre las que se encuentran la Asociación Bancaria Argentina y la CTA Autónoma de Río Negro.

Hizo lo propio el escritor y periodista Mempo Giardinelli, integrante de la Mesa Coordinadora de Defensa de la Soberanía sobre el río Paraná y el Canal Magdalena, quien consideró que «la presencia de Lewis en la Argentina es escandalosa».

«Hay que expulsarlo. Lewis es una persona no grata para el pueblo argentino y esto es lo evidente y lo que se pide es la expulsión del país», dijo Giardinelli a Télam desde la movilización.

Casaretto, sobre coparticipación: «La Corte fue en contra de lo que dispone la Constitución»

El diputado nacional por Entre Ríos Marcelo Casaretto (Frente de Todos) sostuvo hoy que «la actuación de la Corte» Suprema en torno al fallo por la coparticipación correspondiente a la ciudad de Buenos Aires «fue en contra de la Constitución» Nacional y aseguró que si el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, decide hacer uso de ese dinero, «no va a haber más fondos para viviendas».

“La actuación de la Corte fue en contra de los que dispone la Constitución. Decidió darle más fondos a la Ciudad de Buenos Aires», remarcó el legislador oficialista en declaraciones a El Destape Radio, en referencia a uno de los expedientes que se tramitan en la comisión de juicio político de Diputados.

Para Casaretto, «si Larreta dice esos fondos son míos, no va a haber más fondos para viviendas y van a ser para el distrito más grande de la Argentina, en cuanto a los recursos”.

“Lo que realmente influye en este caso es la decisión de la Corte Suprema de tomar los fondos que le corresponden a todos los argentinos”, remarcó.

En ese sentido, recordó que «fue un decretazo de (el expresidente Mauricio) Macri en el cual manoteó la plata” y que «la Corte dice que el (decreto) de Macri vale y el de (el actual presidente) Alberto Fernández no”.

“En ningún lugar dice que la justicia está por encima de los demás poderes”, subrayó.

En relación a la jornada de trabajo de hoy en la comisión de Juicio Político, resumió: «Fueron muy interesantes las discusiones y entiendo que la semana que viene se va a votar por mayoría en favor del juicio”.