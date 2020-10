Crespón Lagerstroemía. El Árbol de Júpiter en Buenos Aires.

Compartí :-) .









Excelente árbol muy decorativo, la raíz no es invasiva. La época de floración es en diciembre. En octubre recién comienzan a brotar sus hojas. Los crespones de color fucsia, pueden cultivarlos en macetas de 60 lts.

Crespon Lagerstroemia. El Árbol de Júpiter en Buenos Aires.

El llamado “crespón” (“espumilla” para los litoraleños). El crespón es una variedad de árbol de mediano porte, ornamental, rústica que resiste la intemperie y los diferentes climas. Es ideal para veredas ya que su raíz no levanta cimientos ni caños circundantes. Su nombre técnico es Lagerstroemia indica y es originario de China. Su nombre común se debe al aspecto de sus flores, cuyos pétalos se asemejan al papel crepé. alcanzando alturas entre los 8 a los 10 metros al cabo de unos diez años, por lo que hay que esperarlo un poco para que dé sombra. Sus raíces no son para nada agresivas, no ocasionan daños y es bastante resistente a sequía. La plantación es de 3 metros entre árboles. Debido a ese escaso crecimiento, en veredas no necesita podas. para obtener mejor floración, aunque sin ella igualmente es espectacular en racimos densos de colores blanco, rosa, fucsia y rojo a comienzos del verano y por unos dos meses. Es un árbol sano. La única enfermedad en su follaje ocasionadas por el oidio, un hongo llamado comunmente “ceniza”. Se producen intensivamente en Argentina en las ciudades del Alto Valle, Patagonia Norte.

Lagerstroemia indica

Lagerstroemia indica (llamada comúnmente espumilla, árbol de Júpiter, Júpiter, lila de las Indias, lila del sur, crespón o crepe-myrtle) es una especie del género Lagerstroemia de la familia Lythraceae, originaria de China, Japón, Himalaya e India. Su cultivo se expandió a casi todo el continente asiático y más tarde a Europa y América.

Es un árbol o arbusto caducifolio que puede alcanzar unos 8 m de altura. Muy ramificado, forma una copa amplia y chata. La corteza, lisa y de color marrón medio (café), se desprende anualmente. Hojas ovales, opuestas, de color verde oscuro.

Las hojas surgen en primavera de color cobrizo y en otoño adquieren matices amarillos y anaranjados. La inflorescencia es una panícula terminal de unos 9 cm de largo. Flores acampanadas con 6 pétalos de bordes rizados de color blanco, rosa o malva. Hay variedades púrpuras o rojas. El fruto es una cápsula negruzca de poco más de 1 cm.























Es una especie muy utilizada como planta ornamental, por su follaje decorativo y vistosa floración.

Su madera es muy dura y de muy buena calidad por lo que se utiliza en mueblería y ebanistería.

En medicina popular se utilizan las raíces en decocción para curar aftas y dolores de estómago. El cocimiento de las hojas y flores se utiliza como purgante.

Es bastante rústica, resistente al frío siempre que se encuentre en una ubicación protegida. Vegeta bien a pleno sol en suelos bien drenados, frescos y profundos. Se han desarrollado muchos híbridos y cultivares entre L. indica y L. faueri

Se multiplica por acodo, esquejes semileñosos y semillas

.

Resiste bien las podas. Las ramas son fáciles de injertar (también se producen injertos naturales), hecho que los jardineros han aprovechado para dar a las copas formas diversas.

Taxonomía

Reino:Plantae

División:Magnoliophyta

Clase:Magnoliopsida

Orden:Myrtales

Familia:Lythraceae

Género:Lagerstroemia

¿Cuánto se demora en crecer un Crespon?

Ornamentalmente, es un árbol precioso. Con su exuberante floración en primavera o en otoños, con sus tintes anaranjados. Es un árbol caduco, por lo que en invierno bota sus hojas. Altura habitual de 2 a 8 m, llegando incluso hasta los 15 m, aunque tarda muchos años en tener esta magnitud significativa.

¿Cuándo se planta el arbol Crespon?

Florece al final del verano y hasta otoño (marzo a mayo) en las ramas del año. Fruto en cápsula dehiscente, globosa de 8-12mm de diámetro, de 4 a 6 valvas, de color negro en la madurez, y con numerosas semillas aladas. Persisten en el árbol durante largo tiempo. Son tóxicas.

¿Cuánto tarda en crecer un árbol de Júpiter?

Se trata de un árbol de crecimiento lento así es que se demoran varios años en disfrutar de su copa redonda y frondosa. Sin dudas, la gran época para disfrutar del Árbol de Júpiter es durante la floración, cuando en la copa se asoman todo tipo de ramilletes en diversas tonalidades de color rosa.