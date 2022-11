Quantia, una plataforma argentina de criptomonedas, suspendió los retiros de fondos. Tres cuartas partes de personas que compraron Bitcoin habrían perdido dinero

El cripto mercado se desmorona tras el colapso de la cripto bolsa FTX. La biblioteca neoliberal cae y colapsa en capitulos al ritmo de las caidas de las plataformas de mercadeo de criptos

El Banco de Ajustes Internacionales (BIS) informó hoy que casi tres cuartas partes de las personas que compraron Bitcoin (BTC) habrían perdido dinero, según un estudio elaborado por la entidad, en base a datos de inversores en criptodivisas de 95 países entre 2015 y 2022.

La entidad con sede en Basilea, Suiza, detalló que «el 73% de los usuarios de plataformas de criptomonedas descargó su aplicación al celular cuando el precio de Bitcoin estaba por encima de 20.000 dólares, en octubre de 2022.

«Si estos usuarios invirtieron en Bitcoin en el mismo día que descargaron una aplicación de intercambio criptográfico habrían incurrido en una pérdida en esa inversión inicial», señaló el informe del BIS.

«En general, los cálculos (…) sugieren que alrededor de tres cuartas partes de los usuarios perdieron dinero con sus inversiones en Bitcoin», señalaron en su estudio.

La investigación se basa, entre otros datos, en la descarga de aplicaciones que permiten comprar criptomonedas y en las frecuencias diarias de las transacciones.

«Asumiendo que cada nuevo usuario destinó 100 dólares mensuales, para comprar Bitcoin desde el momento en que se descargaron la aplicación y en cada mes subsiguiente, el 81% de los usuarios habría perdido dinero. El inversor medio habría perdido 431 dólares, correspondientes al 48% de un total de sus fondos 900 dólares invertidos.

Después de haber alcanzado su máximo de 69.000 dólares, en noviembre de 2021, el precio de Bitcoin cayó desde entonces.

Sin embargo, el flujo de nuevos usuarios no se ha detenido, aunque sí se ha visto afectado por los múltiples escándalos en el ecosistema, entre ellos la quiebra de FTX la semana pasada, envuelta en un caso de estafa que investiga la justicia de Estados Unidos.

El estudio también revela que cerca del 40% de los usuarios son hombres de menos de 35 años, más propicios a tomar riesgos; y 25% son hombres de entre 35 a 45 años; el 35% son mujeres; y la mayoría son menores de 35 años.

Durante el periodo estudiado, el precio del bitcoin pasó de 250 dólares en agosto de 2015 a un máximo de casi 69.000 dólares en noviembre de 2021.

En el mismo periodo, el número de personas que usaron las aplicaciones que permiten comprar y vender criptodivisas aumentó de 119.000 a 32,5 millones.

«Nuestro análisis ha demostrado que, en todo el mundo, el aumento del precio del bitcoin ha estado vinculado a una mayor entrada de inversores minoristas», indicaron los investigadores.

También encontraron que «mientras los precios subían y los usuarios más pequeños compraban bitcoin, los mayores poseedores (las llamadas «ballenas») vendían, obteniendo beneficios a costa de los usuarios más pequeños».

Los investigadores descubrieron que la mayoría de los inversores en cripto activos lo hicieron como una inversión especulativa y que los hombres jóvenes tendían a ser más activos en el comercio en los meses posteriores a una gran subida del precio de Bitcoin.

COLAPSO: El que confió en el humo recibirá humo.

Quantia, una plataforma argentina de criptomonedas, suspendió los retiros de fondos a sus clientes tras el colapso de la criptobolsa FTX.

«FTX, además de ser un proveedor de servicio de Quantia y miles de empresas del ecosistema, es una empresa auditada que hasta el momento se encontraba trabajando junto con los reguladores de Estados Unidos en el desarrollo de una Licencia Federal en EE.UU. y contando con licencias en otros países», explicó la plataforma afectada en un comunicado a sus clientes, citado este lunes por el portal iProUP.

En esa línea, la compañía informó que no está «en condiciones de operar normalmente» debido la falta de información sobre el estado actual de FTX. «Hasta tanto haya más claridad, limitaremos la actividad de nuestra plataforma, suspendiendo los retiros momentáneamente», agrega el comunicado.

Según informa la web de Quantia, la firma administra activos por más de 500 millones de dólares y tiene un promedio de operaciones superior a los 30 millones mensuales.

Colapso de FTX

La semana pasada, FTX Group, que abarca a unas 130 empresas filiales, incluidas FTX Trading, FTX US y Alameda Research, registró retiros por unos 6.000 millones de dólares en tan solo 72 horas. Debido a sus problemas de liquidez, FTX firmó un acuerdo no vinculante con su rival Binance para la venta de FTX.com, su filial no estadounidense, con lo que esperaba solucionar la crisis.

Sin embargo, debido a las diversas irregularidades en FTX que se dieron a conocer en los últimos días, Binance renunció a dicho acuerdo.

En vista de tal situación, FTX inició el procedimiento para declararse en bancarrota el 11 de noviembre, cayendo su valoración de unos 32.000 millones de dólares a la quiebra en cuestión de días. En su petición de bancarrota, FTX Trading aseguró tener entre 10.000 y 50.000 millones de dólares en activos y entre 10.000 y 50.000 millones de dólares en pasivos.

MERCADO NFT

Los NFT de la colección Bankrupt FTX Yacht Club, creada tras la declaración de quiebra de la bolsa de criptomonedas FTX y dedicada a este suceso, han sido adquiridos por 2.131 usuarios, según datos del sitio web opensea.io, donde se venden las imágenes. Hay 6.969 artículos en la colección. Hasta las 20:00 GMT del 14 de noviembre se habían vendido un total de 189 monedas ethereum (ETH) en los NFT de este tipo, por un valor aproximado de casi 233.000 dólares.

FTX Group inició el procedimiento para declararse en quiebra el 11 de noviembre, lo que provocó la caída de las principales criptomonedas. La capitalización del mercado criptográfico global bajó más de un 5 % el 14 de noviembre, a 845.000 millones de dólares, manteniéndose por debajo de un billón de dólares.