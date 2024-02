Cristina Kirchner por X: “Argentina en su tercera crisis de deuda. Cuadro de situación”

La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner publicó esta mañana en sus redes sociales un documento de 33 páginas con duras críticas al Gobierno de Javier Milei, en el que lo calificó como un «showman-economista en la Rosada» , cuestionó a sus «funcionarios fracasados» y en el que advierte que una de las propuestas de su gestión, la dolarización, «significaría perder para siempre la posibilidad de desarrollo» de la Argentina.

“Tomar capitales a préstamo para reemplazar los

capitales destruidos por la crisis, no es remediar la

pobreza, sino agravarla; la riqueza de otro no es la

riqueza del país. La deuda representa más la pobreza

que la riqueza. Endeudarse no es enriquecerse, sino

exponerse a empobrecerse por la facilidad con que

siempre se gasta lo ajeno”.

Juan Bautista Alberdi

Cristina Kirchner

@CFKArgentina

Archivo original

En el día de San Valentín y, como siempre, enamorada de la Patria comparto con ustedes el documento de trabajo “Argentina en su tercera crisis de deuda. Cuadro de situación”. Va con cita de Juan Bautista Alberdi 😉

