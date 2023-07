Críticas al discurso de Felipe Miguel en la Legislatura porteña

Velasco: “Hasta cuándo vamos a seguir naturalizando la desigualdad en la Ciudad de Buenos Aires”

La legisladora Laura Velasco y presidenta de la Comisión de Políticas de Promoción e Integración Social criticó la falta de realidad del discurso del Jefe de Gabinete Felipe Miguel y acusó al Gobierno porteño de querer retroceder a una Argentina sin derechos sociales, laborales, ni de género.

“¿Hasta cuándo vamos a seguir naturalizando la desigualdad? Qué en la Ciudad de Buenos Aires haya ciudadanía de segunda y qué en la zona sur no sólo la calidad de vida sea indigna sino que también haya 6 años menos de vida”, preguntó Velasco, quien también calificó de cruel la política llevada adelante por el GCBA frente a las personas en situación de calle.

Dijo, además, que la gestión de Horacio Rodríguez Larreta promueve la “cultura del descarte” respecto de la Economía Social y Popular, destinando 0% de presupuesto estatal al FONDES y volviendo restrictivas las licitaciones oficiales para un sector que no está en condiciones pagar medio millón de pesos para acceder a los pliegos, al mismo tiempo que se financia a las grandes cadenas y multinacionales, no se recupera el trabajo perdido en pandemia y se sigue demonizando a las organizaciones sociales y sindicales.

“¿Vamos a seguir gentrificando en la Ciudad de Buenos Aires, con casas sin gente y gente sin casas, subsidiando a las constructoras que especulan y desfinanciando a la Ley 341 de Vivienda Social y al IVC, que este año tiene el presupuesto más bajo de su historia?”, agregó la legisladora y continuó: “¿Hasta cuándo vamos a tolerar que en la ciudad más rica del país la malnutrición afecte al 54% de los niños, niñas y adolescentes de los barrios populares, a la vez que el Gobierno porteño reduce la asistencia alimentaria?”

“¿Vamos a retroceder diciendo que no solamente no vamos a tener en la Ciudad un Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, sino que lo vamos a cerrar a nivel nacional? Ya lo dijo el Jefe de Gobierno ‘seamos la Argentina de la primera mitad del siglo pasado´, haciendo referencia a una etapa pre peronista sin derechos sociales, sin derechos de los trabajadores, sin industrialización y sin voto femenino. Y no digo nada más porque está clarísimo”, finalizó Velasco.