Crucíferas, contenido de vitamina A y C, nutrientes, y potasio.

Existen centenares a nivel mundial entre los que se destacan el repollo, coliflor, brócoli, akusay, rabanito, repollito de bruselas, acelga china y algunas especies difíciles de encontrar.

Las crucíferas son una familia que tiene como característica principal que son de formatos muy diferentes, tenemos raíces como el nabo y el rabanito, hay yemas como los repollitos de bruselas, hay inflorescencias como brócoli y coliflor y también hay hojas como repollo, col grelo y nabiza.

Esta familia tiene varios puntos a su favor como su alto contenido de vitamina A y C, muchos nutrientes, minerales como potasio y compuestos que son importantes para nuestro organismo que tienen un efecto protector del sistema digestivo, esto ha generado el aumento de su consumo a nivel mundial. Como desventaja, tiene el olor que no es agradable al cocinarlo debido a algunos compuestos azufrados que contiene. En una charla por FM Mercado 90.9 con el Gerente de Calidad y Tecnología del Mercado Central de Buenos Aires, Ing Agr José Fernández Lozano, nos explicó que las crucíferas se producen y se comercializan durante la etapa de temperaturas medias y frescas, pero las empresas ya han obtenido semilla híbridos para producir en épocas de calor. De manera tal que en nuestro mercado las tenemos presentes durante todo el año para un consumo regular y con precios aceptables para el productor. También aclaró …” Para su conservación es importante que después de la cosecha se mantenga a temperaturas bajas tanto para el productor como el consumidor”… “Cabe destacar que su exposición a altas temperaturas hace que se ponga más amarillento, sea más fibroso y se intensifique su sabor”, agregó “Finalmente una de las características que debemos tener en cuenta a la hora de comprar brócoli es su cabeza sea bien compacta, de color verde violácea y que no se observe deshidratado” concluyó. Un tip para su preparado es considerar cocerlos al vapor y por poco tiempo, lo que hará que conserve mucho más los nutrientes y vitaminas.