¿Cuántos dólares gana el campeón del Mundial de Qatar 2022?

Mundial de Qatar 2022: cuánto dinero hay para el campeón

El Mundial de Qatar 2022 repartirá cifras millonarias no solo para el ganador del certamen, sino también para todas las selecciones.

A pocos días de finalizar el Mundial de Qatar 2022, se conoció cuál será el monto total que percibirán los jugadores de cada selección y los finalistas del certamen ecuménico.

En ese marco, la FIFA comunicó que repartirá un total de U$D 440 millones entre todos los integrantes del Mundial de Qatar 2022, en un total de U$D 370.000 por cada futbolista.

Además, también repartirá más de u$s200 millones entre todos los clubes del mundo que cedan jugadores. Por ejemplo, River Plate recibirá unos u$s10.000 por cada día de competición por la presencia de Franco Armani.

Asimismo, se estima que la cifra diaria en erogaciones será de u$s10.000 por jugador.

En el comunicado, la FIFA también habla de una compensación para aquellos clubes que hayan albergado a los futbolistas integrantes del Mundial hasta dos años antes (2020). En el Mundial de Rusia 2018, donde Argentina tuvo su participación hasta los octavos de final, 416 clubes de 63 países fueron beneficiados.

La FIFA, además, dio a conocer las cifras exactas que recibirá el campeón del Mundial de Qatar, el trofeo más importante a nivel mundial. Los ingresos de las selecciones dependen de la posición conseguida.

El premio mayor será de U$D 42 millones, la cifra más alta que una selección haya recibido alguna vez por obtener el mundial de fútbol. Francia, vigente ganador de la copa desde el Mundial de Rusia 2018, recibió u$s4 millones menos que el próximo campeón.

Primer puesto (campeón): U$D 42 millones.

Segundo puesto: U$D 30 millones.

Tercer puesto: U$D 27 millones .

Cuarto puesto: U$D 25 millones.

Equipos clasificados del quinto al octavo: U$D 17 millones por equipo.

Equipos clasificados del noveno al dieciseisavo puestos: U$D 13 millones por equipo.

Equipos de la 17 ª posición a la 32 ª: U$D 9 millones por equipo.

