Cura convoca a cena solidaria frente a la Basílica de Luján: “El gobierno no ayuda con los alimentos. Es una situación terrible ”

Cura convoca a cena solidaria frente a la Basílica de Luján: “El gobierno no ayuda con los alimentos” https://t.co/3PeHsuRPhH pic.twitter.com/9erxQiUvPJ — Palermo Online Noticias (@palermonline) April 25, 2024



Sergio Gómez Tey, sacerdote de Luján, alerta que el gobierno no envía alimentos y por eso pide solidaridad para este viernes, frente a la Basílica, por la cena callejera que organizan los comedores comunitarios en la capital de la Fe.

“Existe una necesidad grande de comer bien y ocurre que el gobierno nacional no ayuda con alimentos en los comedores de Luján. Es una situación terrible e injusta por donde se la mire. De una inhumanidad muy grande, porque no interesa los motivos políticos que se puedan tener, detrás de la decisión la que sufre es la gente, sobre todo los más pobres, que no pueden comer bien. No puede ser que la gente no tenga para comer. Pero esto pasa”, alertó Sergio Gómez Tey, quien desde hace 40 años es sacerdote y misionero de la Virgen de Luján, patrona de la Argentina.

“No es contra nadie sino a favor de todos como dice el Martín Fierro (el libro autoría de José Hernández y un clásico de la literatura argentina), agregó para este artículo este cura peregrino referente en Luján y otras localidades del conurbano por ser cercano a los barrios populares que también resalta la figura del Siervo de Dios, llamado “el Negro” Manuel Costa de los Ríos, quien fuera el esclavo africano que quedó al cuidado de la imagen de la Virgen Inmaculada Concepción, en el año 1630, luego convertida por sus milagros en la Virgen de Luján.

“Es un signo, una señal, para quienes no estén en conocimiento sepan y desde allí se solidaricen”, explicó Gómez Tey respecto de la convocatoria a la cena solidaria y en la calle, a realizarse el próximo viernes 26 de abril, a partir de las 19 horas, frente a la Basílica de Luján (el templo más grande de la Argentina), más precisamente en la Plaza Belgrano que será acompañada por diversos músicos en vivo.

Para el religioso y peregrino de la virgen gaucha no es solo el gobierno que debe ayudar, “cualquier persona que tenga la posibilidad debe saber que existen chicos y abuelos que no están comiendo bien. No es joda. Son personas” y pidió acercar alimentos para el locro o cualquier otra ayuda a la «Casita», que se ubica en la esquina de avenida Roca y Rodolfo Moreno, lado izquierda de la Basílica a dos cuadras sentido cementerio local, tras la bajada del puente Mitre, donde figura «paseo cultural e histórico de la Virgen».

LOS OBISPOS LO ALERTARON

El pasado viernes 19 de abril fueron los obispos argentinos de todo el país, al terminar la asamblea plenaria, quienes difundieron un comunicado señalando los problemas sociales en la Argentina, entre ellos la falta de alimentos en los comedores por parte del gobierno que va acompañado con el espíritu de “mantener la alegría. En este momento la situación es así y debemos dar gestos concretos por preservar la dignidad, mantener la esperanza, al que sufre”, sostuvo el sacerdote de Luján que alienta a leer el mensaje de los obispos.

“La realidad de los pobres no es ajena y mala. Debe ser una realidad cercana y a la que uno se siente parte, aunque no sea el más pobre o no tan pobre como otros. No se debe tener miedo al pobre. Es gente como cualquiera, la lucha todos los días, y debemos acompañar”, reflexionó el sacerdote Gómez Tey quien es una referencia en Luján y otros municipios como Moreno.

Para finalizar sostuvo el presbítero, a su vez autor del libro “el espíritu de Manuel de la Virgen de Luján”, que “algunos los mueve la fe en Dios, para vivir, pero la fe misteriosamente también nos une con quienes dicen no tener fe, me lo dijo una docente ya anciana: ‘Padre yo no soy creyente de ir a la iglesia, solo creo en el amor’, eso es lo que nos dice Dios, que él es amor. El amor sostiene el tejido social, es solidaridad, unión con quien más sufre, la indiferencia nos hiere, nos lastima, el amor vincula, hermana, da fuerza”.