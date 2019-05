Cynthia Hotton: El niño dos veces abortado

Compartí :-) .







Cynthia Hotton advirtió que con el fallo contra Rodríguez Lastra la Justicia condenó dos veces a un niño a sufrir un aborto, ya que según el juez Álvaro Meynet, debería estar muerto.

Según la presidente de Valores Para Mi País, “ese niño, cuando crezca, va a sufrir doblemente el haber querido ser abortado. Con esta sentencia, el juez Meynet, la diputada Milesi y algunas organizaciones abortistas afirman que un ciudadano que hoy vive no debería estar vivo. Que el Estado y parte de la sociedad reafirmen que una persona no tiene derecho a vivir no sólo es doblemente traumático, es inhumano. Atenta contra el derecho a la vida y a la identidad de una persona.”

Hotton agregó: “Esto pone en evidencia la gravedad de la postulación de Marisa Graham. El Congreso no puede nombrar a una Defensora del Niño que no esté dispuesta a defender a los niños. En este caso, Graham también convalidaría que este niño debería estar muerto. Cuando nació tenía 5 meses y medio, era un bebé indefenso. Rodríguez Lastra salvó su vida y la de su mamá. Ahora tiene dos años ¿Cómo va a poder vivir sabiendo que para el Estado debería estar muerto? Ningún ciudadano debería sufrir tanta violencia. El juez Meynert, Milesi y Graham son una amenaza para los niños y sus derechos”.