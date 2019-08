De “Fake News” a “Fake Surveys”: Noticias falsas a encuestas falsas.

Compartí :-) .







Las noticias falsas (en inglés “fake news”) son un tipo de mentira que consiste en un contenido seudoperiodístico difundido a través de portales de noticias, prensa escrita, radio, televisión y redes sociales y cuyo objetivo es la desinformación. ¿Pero cómo se llaman cuando son las encuestadoras las que mienten descaradamente?.

LOS RESULTADOS DE MENTIR TIENEN RESULTADOS GARANTIZADOS

Las dificultades metodológicas, el voto oculto y la representatividad de las muestras son las razones a las que aducen los consultores para justificar los errores. Pero la verdadera razón es el dinero.

Fake surveys

Las encuestas falsas se emiten con la intención deliberada de engañar, inducir a error, manipular decisiones personales, desprestigiar o enaltecer a una institución, entidad o persona u obtener ganancias económicas o rédito político. La encuestas falsa tiene relación con la propaganda y la posverdad política. Las encuestas falsas, al presentar hechos futuros falsos como si fueran reales, son consideradas una amenaza a la credibilidad de los encuestadores que demostraron en las elecciones PASO 2019 de mentirle a la sociedad.

QUIENES SON LAS ENCUESTADORAS QUE LE MINTIERON A LOS ARGENTINOS:

Lista de “Fake surveys”

Está demás decir que se han equivocado todas las encuestadoras que midieron las Elecciones PASO 2019.

CUANDO LA MENTIRA ES LA VERDAD PAGADA

Encuestadoras que más le “pifiaron”.

Una incluso daba ganador a Macri#Encuestas #Argentina pic.twitter.com/MYcTQfcMMM — Don José 🇦🇷💚💪☯☭ (@SeamosLibresXXI) August 12, 2019

Lindo cuadro para guardar a ver si le acierta alguno o le erran todos cómo viene pasando últimamente#Elecciones2019 #PASO #Encuestas pic.twitter.com/yWU0TSoqmu — Marcelo Varela (@mvarelauy) August 6, 2019

#Encuestas interesante: sobre 20 trabajos de encuestadoras diversas, el oficialismo tendría un piso de 21,4% y un techo de 37,3%. y FF, piso de 35,8% hacia un 44% en la cúspide. No es “la posta” pero arrojaría cierta luz y quizá una “certeza” a priori: gana FF. https://t.co/pJAH9ApjeW — William 🇦🇷️ ☯💫 (@williamhsby) August 6, 2019

Miren los resultados de la encuentras que pase hace 5 días. Encuestadores en serio! #encuestas #EleccionesArgentina https://t.co/Ougsr6rEI6 pic.twitter.com/JBpd0F9zAm — Nicolas Alvarez (@Nico_Alvi) August 12, 2019

Perdió Macri por una gran diferencia… Argentina ya dió la vuelta completa al ciclo! No falla…#EleccionesArgentina pic.twitter.com/FfJDlsNbjq — Alfin (@AlfTuitea) August 12, 2019

