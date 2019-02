De locos, fué agredido por hincha de River y la policia por llevar la camiseta de Boca Juniors

El hecho ocurrió en las inmediaciones del Monumental, cuando un hombre estaba entrenando con la remera de Boca. Pasó corriendo por la avenida Figueroa Alcorta y al percibir que se le acercaba otro hombre con la remera de River increpándolo, comenzó a hacer ademanes para explicar que no quería conflictos y que sólo estaba trotando por la zona. El deportista fue el centro de las burlas mientras realizaba actividad física y corría. “Me saco la remera, me saco la remera. Agarralos a ellos que son los que me pegaron”, se le escucha manifestar enojado en las imágenes.

La intolerancia se define como la falta de habilidad y voluntad de tolerar algo. En la intolerancia cultural no se aceptan costumbres y tradiciones de otras personas, de raza, de otra comunidad, sexualidad, municipio, región o país.

Con la intolerancia que hay en el fútbol. Esta vez ocurrió entre un hincha de Boca como víctima y otro de River como agresor violento y cobarde como protagonistas.

“Tomátela de acá, tomátela, boludo”, se lo escucha decir al hincha “millonario”, que se acerca y empuja al otro joven. Inmediatamente, éste reacciona y comienza un breve intercambio de puños, hasta que rápidamente interviene la cobarde Policía de la Ciudad, donde tomaron partido por River y obligaron a el señor que estaba entrenando para bajar unos kilos a sacarse la remera de Boca Juniors.

El joven Héroe Bostero “xeneize” continuó con su trote y a los pocos metros lo corre un policía y lo agrede gratuitamente para que se sacara la remera: “Me saco la remera, me saco la remera”, reaccionó el hombre, como enojado, y reclamó: “Agarralos a ellos que son los que me pegaron”.

Finalmente, el hincha agredido siguió con su entrenamiento, pero sin remera, producto de la violencia de un Policia de la Ciudad.

Hinchas y fanáticos de Boca están preparando un remerazo con la Azul y Oro en el Monumental. La labor de la policia es lamentable. Teléfono Larreta.