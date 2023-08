De Mendiguren cuestionó falta de «coherencia» de la oposición al criticar ingreso a los Brics

El secretario de Industria y Desarrollo Productivo, José Ignacio de Mendiguren, le pidió hoy «coherencia» a Juntos por el Cambio (JxC) tras los cuestionamientos de la candidata presidencial, Patricia Bullrich, al ingreso de Argentina a los bloques de los Brics, al tiempo que criticó las propuestas de dolarización y la ausencia de «medidas a favor de la producción» en sus plataformas.

«En el caso de (el candidato de La Libertad Avanza, Javier) Milei no comparto sus ideas pero no ha gobernado. En el caso de Patricia Bullrich y su alianza, lo único que se le pide es coherencia porque hace unos años atrás iba el amigo (Mauricio) Macri a juntarse con los Brics y casi se ponía a pedirles de rodillas a ingresar, pero ahora no le gusta China, cuando si alguien hizo negocios comerciales con China fue (su padre, el empresario) Franco Macri y la empresa del mismo Macri», manifestó de Mendiguren esta mañana en diálogo con FM La Patriada.

En respuesta a los cuestionamientos, le pidió a los candidatos de la oposición «que dicen que no quieren comercializar más con estos países», que expliquen «qué haremos con nuestras exportaciones y con la compra de insumos que vienen de esos países».

El funcionario también se refirió a la dolarización y subrayó que en los comicios de octubre se elegirá si se saldrá de la actual situación económica «bajo el camino virtuoso del crecimiento con inclusión y agregado de valor, o una magia de la dolarización, de las bancas ´offshore´ y de todos los disparates que escuchamos».

«No hay dudas de que el rumbo de la Argentina es a través del crecimiento económico y de la generación de dólares genuinos, y no de los dólares de la especulación financiera», subrayó y destacó en ese sentido que el país «será superavitario en dólares» el año próximo.

Tras lo cual, respecto de la dolarización, de Mendiguren enfatizó que «los 15 países que dolarizaron sus economías como Zimbabwe y Ecuador, juntos son más chicos que la economía argentina».

Por otra parte, al ser consultado por la propuesta de modificación de la Ley de Alquileres aprobada con media sanción por la Cámara de Diputados, afirmó que «no pueden desencajarse» el aumento de salarios y el de las rentas.

«Esta crisis genera una inflación en la cual no se puede tener el mismo tratamiento que cuando logremos la estabilidad», afirmó a modo de apoyo a una modificación en la actualización de los alquileres, actualmente fijados en plazos de un año, pero apuntando a tener en cuenta un escenario a futuro de menor inflación.

Respecto de las medidas que se espera que anuncie el ministro Massa, de Mendiguren afirmó que «una de las mayores preocupaciones que Sergio y la gente tiene es la recuperación del poder adquisitivo del salario».

«A pesar de las enormes dificultades, tenemos el índice de desempleo más bajo de los últimos 14 años y la inversión está en 18,9%, que es el índice más alto en 15 años. Todo esto en el modelo anterior de Macri cayó», sostuvo y precisó que, al contrario de la anterior administración donde «se perdieron 225.800 empleos», en la actual «se crearon 651.000».

Por último, de Mendiguren cuestionó las propuestas de los candidatos de la oposición.

«No escuché a ninguno decir una medida a favor de la producción. No pueden diferenciar la vaca de un ternero ni pueden entender la economía real que es la que produce riqueza, porque lo único que entienden es de especulación financiera y de una Argentina que viva pendiente del endeudamiento», concluyó.