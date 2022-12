De Paul fue ovacionado en el show de Tini Stoessel, su novia.

El mediocampista Rodrigo De Paul, campeón del mundo con la Selección argentina luego de ganar el Mundial de Qatar 2022, asistió en la noche del jueves al recital de su novia, Tini Stoessel, en el porteño Campo Argentino de Polo y recibió una gran ovación del público sobre el final del show.

La cantante pidió un aplauso para el futbolista, le dijo «Te amo» y los fanáticos enloquecieron. La gente comenzó a cantar al ritmo de «Dale campeón» y entonó estrofas del Himno Nacional. Sobre el final del concierto, De Paul subió al escenario con la medalla colgada y la camiseta argentina, que también llevaba puesta Tini, y levantó la Copa para hacer delirar al público.

Además, agarró el micrófono y le dedicó unas palabras a su pareja. «Les voy a contar por qué amo a esta mujer», comenzó diciendo para relatar que después de perder ante Arabia Saudita en el debut mundialista y de recibir muchas críticas, la cantante no dudó en tomarse un avión para ir a apoyarlo.

«La amo con todo mi corazón y me enseña todos los días a ser mejor, me enseña a trabajar, a no rendirme y creo que también una partecita de lo que he logrado se lo debo a ella porque en el peor momento apareció para darme mucho luz y mucho amor, así que te agradezco y te amo. Te mereces esto y todo lo que te pasa», dijo el futbolista del Atlético de Madrid, que asistió al recital con su hija Francesca y con la camiseta que utilizó en la final ante Francia (aún tenía las manchas de césped).

Después de compartir con sus compañeros la multitudinaria e histórica caravana desde Ezeiza, los integrantes de la «Scaloneta» se fueron para sus ciudades de origen y tuvieron distintos homenajes, como el DT Lionel Scaloni en Pujato, Santa Fe; Julián Álvarez en Calchín, Córdoba, o el «Dibu» Martínez en Mar del Plata, entre otros.

De Paul se quedó en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con sus afectos y festejó con los fanáticos de su novia. «Increíble lo que vivimos hoy», describió en sus redes sociales.

Quienes también se encontraban entre el público fueron Wanda Nara junto con sus hijas Francesca e Isabella, a pedido de las menores, que no querían perderse ninguna de las instancias del show. Terminado el espectáculo, la empresaria dejó a las menores en su casa y salió a disfrutar la noche de jueves, que sería mucho más movida de lo que hubiera imaginado.

Es que al llegar al reconocido boliche Tequila, queriéndolo o no, quien ahí estaba era L-Gante, con quien recientemente se volvieron a acrecentar los rumores de romance luego de que ella publicara una instantánea donde se la ve distendida y relajada en su casa de Nordelta, con una taza de té en la mano sentada en una reposera con la imponente piscina de fondo. Uno de los primeros en ponerle un “like” y acto seguido en comentar la publicación fue Elián. “Mi amorrrrrr”, escribió y enseguida le dejó otro mensaje públicamente: » Tecito nomás”. Los usuarios estallaron con comentarios de todo tipo, en especial con pedidos de que finalmente blanqueen la relación y disfruten de su amor.

Tras el cruce en el boliche, la foto y un beso en la mejilla con el texto “linda, linda linda” volvieron a disparar los rumores de que la relación se encontraba en un gran momento, pese a los comentarios de los últimos días, sobre todo luego de que la influencer erótica Anto Pame asegurar que en realidad ella era la que se encontraba en pareja con el cantante de cumbia 4-20.

Pero ahí no terminaría la historia, claro, ya que quien también fue desde el Campo de Polo hasta Tequila para continuar la noche fue el mismísimo Rodrigo de Paul,. quien no dudó en sumarse a L-gante y con una alegría difícil de disimular, tomar una imagen en la que se los puede ver abrazados, el mensaje de “dale campeón” y la pregunta… “¿pintó girita?”, por parte del músico.

Por si eso fuera poco, quien en un momento también llegó hasta el lugar fue Camila Homs, la ex de Rodrigo de Paul con quien hay fuego cruzado a través de mensajes encriptados en las redes sociales. La modelo, al advertir que en el lugar se encontraba Wanda Nara, no dudó un segundo en pedirle una foto y compartirla de inmediato en su cuenta de Instagram.

La relación entre el futbolista y la modelo volvió a un punto crítico, luego de que, tras el arribo del jugador al país, pasara a ver a sus hijas, y sin embargo decidió ir a encontrarse con su actual pareja, Tini.

Así las cosas, ambos se encontraron en el Campo Argentino de Polo mientras ella ensayaba para los shows que daría. Fue la cantante quien compartió en sus redes sociales las imágenes del reencuentro. Mientras el equipo que probaba sonido gritaba “dale campeón”, la pareja se abrazaba, se besaba y Tini se colgó como un koala para demostrarle a su novio cuánto lo extrañó.