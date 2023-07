De verdad, si vas, no lo olvidás

Por Flavia Tomaello, https://flaviatomaello.blog/, Instagram @flavia.tomaello

Shangri-La lanza su nueva campaña global «Find Your Shangri-La», creada para ayudar a los huéspedes a encontrar sus momentos personales de alegría en la cadena de hoteles de lujo reconocida por su hospitalidad asiática.

La parte inicial de la campaña se centra en una película de marca que celebra el compromiso de Shangri-La de brindar a los huéspedes experiencias inolvidables, exhibidas a través de momentos inesperados de servicio personalizado y auténtico.

“En Shangri-La, entendemos que cada huésped tiene una versión única de lo que significa “Encuentra tu Shangri-La”, dice el presidente de Shangri-La, Hui Kuok. “Tenemos un rico legado de más de 50 años en deleitar a los clientes y queríamos aprovechar esta oportunidad para resaltar algo que siempre ha sido parte de nosotros: brindar momentos felices a las personas que hospedamos.

“La nueva película de la marca captura la forma única en que deleitamos a nuestros huéspedes con momentos especiales y obsequios a través de nuestra cálida y auténtica hospitalidad. Estamos emocionados de debutar nuestra campaña con esta película, junto con una variedad de experiencias inmersivas que elevan nuestra experiencia de marca”.

La película fue desarrollada en sociedad con el director ganador del premio GRAMMY® Dave Meyers. Para ilustrar cómo los huéspedes pueden encontrar su propio Shangri-La, Meyers dio vida a personajes fantásticos que representan diferentes personalidades de los huéspedes y relató cómo encontraron su felicidad en varias propiedades de Shangri-La, mostrando las experiencias de hospitalidad encantadoras y personalizadas que se ofrecen en cada hotel.

“Shangri-La es más que un lugar físico”, dijo Meyers. “Es un estado mental, un mundo mágico en el que puedes perderte. Hacer esta película ha sido una experiencia maravillosa e inspiradora para mí para explorar lo que significa ‘Shangri-La’ para los viajeros modernos”.

Experiencias temáticas «Encuentre su Shangri-La» en una variedad de hoteles:

Para alentar a los huéspedes a encontrar su Shangri-La, los hoteles de todo el grupo ofrecen una variedad de experiencias locales para revelar gemas culturales ocultas exclusivas de sus destinos.

En París, una variedad de delicias veraniegas están disponibles desde la apertura de la terraza de La Bauhinia, donde los huéspedes pueden cenar con vistas espectaculares de la Torre Eiffel, hasta paseos en bote privado por el río Sena. Además, los huéspedes que se alojen en Shangri-La Paris tienen la oportunidad de sumergirse en el lujo con una experiencia recientemente lanzada en la icónica boutique de fragancias Guerlain en los Campos Elíseos. El recorrido privado se completará con una botella de abeja hecha a medida llena con un perfume de su elección, inspirado en el emblema de la abeja de Bonaparte que se ve en todo el palacio parisino.

Para los amantes de la cultura, Shangri-La The Shard, Londres, invita a los visitantes a descubrir los secretos históricos de la Torre de Londres seguidos de una degustación de ginebra y en una destilería local de Londres con su experiencia Royal Jewels & Gin, en honor a este año especial de coronación.

A los huéspedes de Estambul se les ofrece la oportunidad de navegar por el Bósforo en un yate de lujo y explorar la ciudad o probar el arte del mármol de Ebru en un estudio de pintura en Kadıköy. Shangri-La The Bosphorus, Estambul, es el hogar del primer mayordomo Baklava de Estambul, quien prepara expertamente Baklava tradicional en un entorno privado.

Viajando del gusto al aroma, Shangri-La Al Husn, Muscat, ofrece el debut de Frankincense Butler en Omán, donde los huéspedes emprenden un viaje a la historia antigua de la cultura omaní. Esto incluye una bienvenida tradicional con incienso de incienso, dátiles locales y café, seguida de un recorrido privado por el jardín de incienso del resort con su experto en incienso residente.

Para aquellos que buscan aventuras, Shangri-La Vancouver ofrece una emocionante experiencia en helicóptero hasta la cima de Whistler, donde se disfrutará de un almuerzo gourmet sobre los casquetes nevados vírgenes antes de que los invitados desciendan a las cuevas de hielo que se encuentran debajo.

Para los huéspedes que encuentran alegría en el arte y la naturaleza, Island Shangri-La, Hong Kong, está colaborando con el aclamado artista contemporáneo japonés Mika Ninagawa para transformar el salón del vestíbulo del hotel en un jardín fantástico adornado con piezas de arte botánico más grandes que la vida. Llamado «Temporada de mariposas», el jardín es su primera instalación floral exclusiva de cajas de espejos en el hotel y una extensión de la exhibición que creó para el Shangri-La Lounge en Art Basel Hong Kong en marzo de 2023.

Para aquellos con gustos epicúreos, Shangri-La ha seleccionado menús exclusivos «Find Your Shangri-La», inspirados en las cocinas china y regional asiática e interpretados a través de las culturas culinarias locales de los hoteles. Si bien cada menú es exclusivo del hotel, todos los menús celebran sabores y presentaciones inesperados que ofrecen a los comensales la oportunidad de experimentar un momento de alegría. Los menús estarán disponibles desde hoy hasta el 13 de agosto de 2023 en hoteles selectos de todo el grupo.

Shangri-La también ha creado una colección de imaginativos cócteles y cócteles sin alcohol inspirados en el tema de la campaña «Find Your Shangri-La». Disponibles desde hoy hasta el 31 de diciembre de 2023, los tres cócteles #FindYourShangriLa incluyen Daydreamer, Taste of Eden y the Sky is the Limit. Los invitados pueden disfrutar de estos cócteles mientras escuchan el tema principal de la película de la marca, «Over the Rainbow». Los miembros de Shangri-La Circle, el programa de fidelización de la marca, también pueden disfrutar de un cóctel #FindYourShangriLa de cortesía el Día de los miembros. se celebra el día 6 de cada mes.Los menús y bebidas especiales “Find your Shangri-La” están disponibles en hoteles seleccionados de Shangri-La en Francia, China, Tailandia, Filipinas, Reino Unido y Singapur.

Las ubicaciones:

Ubicaciones cuidadosamente seleccionadas para celebrar las raíces y el desarrollo de Shangri-La.

La película despierta la imaginación de la audiencia y la transporta en un viaje para descubrir su propio Shangri-La. La película se rodó en algunas de las propiedades icónicas y espectaculares de Shangri-La en todo el mundo, incluido Shangri-La Hotel, París; China World Hotel, Pekín; Shangri-La Hotel, Singapur, y Shangri-La Al Husn Resort & Spa, Mascate.

Los personajes que representan a los diferentes personajes invitados:

El Shangri-La de Peony –

La película invita al público a seguir el viaje de la protagonista, una hermosa peonía, en busca de su propio paraíso personal. Simbolizando las raíces asiáticas de Shangri-La, la peonía es guiada por un botones a través de las propiedades, donde vislumbra cuatro personajes de fantasía que representan las ofertas principales de la marca: excelencia culinaria (colibrí), ocasiones especiales (vestido de novia), bienestar (pingüinos) y familia. (tren de juguete).

El Shangri-La del colibrí —

El colibrí revolotea, sin poder elegir entre todas las hermosas flores que le ofrecen. Esta delicada ave representa la multitud de experiencias gastronómicas decadentes que los talentosos y dedicados chefs de Shangri-La elaboran en nuestros hoteles de todo el mundo. También captura cómo las ofertas culinarias de Shangri-La ejemplifican el enfoque de la marca hacia la sincera hospitalidad asiática y satisfacen los gustos de cada huésped individual.

El Shangri-La de los Pingüinos –

Los pingüinos que disfrutan de un chapuzón en la piscina helada representan la visión única y personal del bienestar de cada huésped. Shangri-La entiende que el bienestar es la búsqueda de una salud y un bienestar holísticos definidos por elecciones y estilos de vida individuales. Shangri-La se enorgullece de crear santuarios pacíficos donde los huéspedes pueden relajarse y entrar en un estado mental tranquilo.

Shangri-La del tren –

El tren representa la curiosidad y el movimiento hacia adelante de un niño que está emocionado de explorar este entorno. Y en esta escena, el tren va hacia su propia aventura en un maravilloso espacio de juego. Shangri-La se inspiró en los brotes de Shangri-La, un espacio de juego inmersivo curado ubicado en Shangri-La Singapur, al crear este patio de recreo. Shangri-La es un lugar alegre para todas las familias porque todos son tratados como si fueran parte de la familia Shangri-La. Esta es una familia donde todos se cuidan unos a otros. Donde las puertas dan la bienvenida a niños y adultos por igual.

Shangri-La del vestido de novia –

Las bodas son una ocasión especial para los novios y sus seres queridos por muchas razones. Los magos de las bodas mágicas de Shangri-La siempre están listos para infundir ese toque especial en este antiguo ritual para que los amantes enamorados puedan encontrar su romántico Shangri-La, realizando su vestido perfecto y fascinante y el lugar de ensueño. Completo con detalles meticulosos elaborados a mano, el hermoso vestido de novia es una pieza de diseñador única