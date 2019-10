“Debate en formato tetrabrik”. Eduardo Sanguinetti, filósofo, poeta y performer

Compartí :-) .







Eduardo Sanguinetti, filósofo, poeta y performer

Denso, “fofo” y aburrido diálogo de cuatro candidatos a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, se llevó a cabo, bajo la mirada vigilante del primer poder: los medios corporativistas, presionados por los jueces que permitieron este film de cuarta categoría, al que el ciudadano cándido pudo ver por TV.

Me niego a denominarlo “Debate”, pues lo que vimos ayer, marca pautas muy claras que en la política argentina se clausuró el derecho de los votantes a ver un real Debate… en Argentina como es costumbre, no se animan los candidatos a cruzar ideas, proyectos con pasión, en este caso por la Ciudad de Buenos Aires y su devenir… pareciera que todo lo que debe acontecer queda librado a los caprichos megalómanos de estas mascotas y una Ley castradora… premisa: no exponer a los candidatos demasiado no vaya a ser que quede demostrado que son una ficción, un comic de los peores.

La tarea de los periodistas, elegidos, pareciera por Magnetto y la Reserva Federal de EE.UU., se remitió a cumplir el rol de cronometristas, ante la vacuidad de este diálogo a la hora del té, “Té de Tías”, diría mi amigo el ya fallecido escritor Eduardo Gudiño Kieffer… y no puedo dejar de hacer mención a las felicitaciones de los periodistas en cada fragmento del diálogo entre “amigos”, que el país pudo ver con cierto desencanto para algunos y bronca para otros…en fin, así estamos… mientras en Ecuador el pueblo lucha por sus derechos, está en la calle, con muertes, heridos y encarcelados… un buen ejemplo de hacer valer sus derechos, pues no desean al FMI en su país, los candidatos a la carte dialogan sobe domesticidades.

Harto de asistir a las puestas en escena de simulaciones de simulacro de la denominada clase dirigente, sin dar cuentas de sus actos y atropellos… realmente la comunidad mansa, espectadora de la vida leve, soporta lo insoportable, en este caso un par de horas de ridículos candidatos a la Intendencia de CABA, intentando manifestar lo que jamás ha sucedido… miserabilidad social y política de funcionarios y el entorno oportunista que aguarda el catering, finalizado el Stand Up, degradante y humillante que se llevó a cabo, sin poder asistir a un Debate sin anestesia, donde los temas prioritarios que hacen a la vida de los vecinos de Buenos Aires, sean tratados con verosimilitud… un debate asegura un ganador, sin dudas, y esto no les agrada a quienes se presentan de manera casual para ser elegidos… me niego a elegir a ninguno, sigo apelando a Votar por uno mismo, pues somos nuestros mejores candidatos.

Larreta hizo mención, como es costumbre a las miles de cámaras que se instalaron para cuidar al porteño, estamos todos vigilados por Gran Hermano, es mi lectura, pues ha quedado demostrado que estas cámaras no han ayudado demasiado en el tema seguridad… feo panorama para mi Buenos Aires querida, donde la desmesura ha toma su sitial… ah! hacer mención al turismo contaminante que vendrá, me pareció de perogrullo… importan siempre quienes habitan la ciudad… el resto, liviano y sin trascendencia singular.

Ninguno de los candidatos tiene vergüenza de entregar de vuelta a las fuerzas democráticas, una nación que cumple años de estanflación, y con el pueblo entregado a la miseria y al hambre… ¿qué proponen?, o de esto no se habla… el debate de candidatos a presidente, del cual no espero nada, lo veré con ánimos renovados de deconstruirlo en mi próximo editorial… espero sea reciclable.