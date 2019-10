Debate y frases: Fernández, Macri, Lavagna, Del Caño, Espert y Gómez Centurión.

Compartí :-) .







Macri, Fernández, Lavagna, Del Caño, Espert y Gómez Centurión en el finalizaron el segundo de los dos encuentros organizados por la Cámara Nacional Electoral antes de los comicios. A decir verdad despertó muy poco interes en la ciudadanía. Netflix fue lo más visto en Argentina.

Las frases principales de los candidatos presidenciales que se midieron ayer en el segundo debate obligatorio en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA).

Las frases de los candidatos que tuvieron mayor impacto, según la UBA, fueron:

– Juan José Gómez Centurión: “Los funcionarios corruptos tienen que estar inhabilitados de por vida”.

– José Luis Espert: “Ahora grita ‘si se puede’ pero en cuatro años no pudo, no supo, o no quiso”.

– Nicolás del Caño: “Lo escucho a Macri y confirmo que jamás va a poder entender lo que sufre una familia trabajadora cuando se queda sin empleo”.

– Alberto Fernández: “Los emprendedores son monotributistas que suben a una bicicleta y reparten pizza. El Presidente uberizó la economía”.

– Mauricio Macri: “Convirtieron a la justicia en una puerta giratoria”.

– Roberto Lavagna: “En el caso de los delitos de género, el que los comete es un delincuente y le tiene que caer todo el peso de la ley”.

Mauricio Macri (Juntos por el Cambio)

– “Es difícil creer que usted no vio nada. Los departamentos de Muñoz, las valijas de Antonini Wilson, los bolsos de López. La efedrina. Los vio Lavagna del otro lado de la calle y usted que estaba en la oficina de al lado dice que hubo “un descuido ético” de Néstor y Cristina”.

– “En la obra pública encontramos una matriz de corrupción. Se robaban la plata de las obras. No lo digo yo, lo dicen los jueces que condenaron a De Vido, Jaime y López. Lo dijo Lavagna, que renunció denunciándolo. Fernández se quedó gobernando 3 años más y se fue sin denunciar nada”.

– “Cuando Alberto Fernández fue jefe de gabinete, llegamos a importar 20.000 kilos de efedrina por año. Esos 20 mil kilos sirvieron para producir droga y transformarnos en productores del narcotráfico internacional. Nosotros no transamos con la droga”.

– “Ellos abandonan a las víctimas del delito, alientan las barras bravas, menosprecian las fuerzas de seguridad, descuidan las fronteras. Esa es la política de seguridad del kirchnerismo”.

– “No van a cambiar Esta semana quedó claro que el kirchnerismo y Alberto Fernández son lo mismo. Creo que Alberto Fernández dijo la primera vez una verdad en toda la campaña: `Cristina y yo somos lo mismo`”.

Alberto Fernández (Frente de Todos)

– “Prometió llegar a la pobreza cero y mintió: la multiplicó. Pero lo más grave es cómo multiplicó el hambre”.

– “Quisiera que el presidente se ocupe seriamente de la calidad institucional. Los argentinos quisiéramos saber qué ocurrió con los parques eólicos, cómo fue que su hermano terminó blanqueando dinero cuando la ley se lo prohibía, qué va a hacer con el Correo”.

– “Cuando tuve diferencias, renuncié y me fui a mi casa. Y desde que me fui nunca un juez me citó a dar explicaciones. No es la suerte del presidente, que cuando deje el Gobierno lo esperan más de 100 causas donde está siendo investigado”.

– “Este Gobierno pasó todos los límites: está haciendo pasar hambre a la gente. Tenemos que ocuparnos de esa gente. El presidente no lo hace”.

– “Esta semana que pasó le dedicaron mucho tiempo a mi índice. Sería bueno que nos dediquemos a otros índices: el de desocupación, el de pobreza, el de inflación. Ocupémonos de lo importante”.

Roberto Lavagna (Consenso Federal)

– “Es necesario un replanteo territorial. Una política tributaria y crediticia a favor del interior”.

– “Propongo una nueva ley de coparticipación. Un sistema automático, dónde la nación ceda mas recursos a las provincias”.

– “Ni el gatillo fácil, ni una mano flácida que no pueda cuidarnos. Necesitamos una mano justa, firme y con el puño cerrado para defender a los nuestros”.

– “Entre el 2002 y 2005 lo hicimos. Logramos poner de pie al país con la mayor tasa de crecimiento y de generación de empleo de los últimos 20 años”.

Nicolás del Caño (Frente de Izquierda-Unidad)

– “Macri usted habla de transparencia cuando por decreto ayudó a su familia para que no le pague al Estado lo que le debía por evasión impositiva en el Correo Argentino. Esta es la transparencia que nos prometieron”.

– “Los créditos UVA fueron una estafa Macri. Usted los estafó.

Todos los políticos que hablan del derecho a la vivienda lo han transformado en un papel mojado. Nosotros proponemos un plan de vivienda de calidad para toda la población”.

– “Nuestro planteo es claro: que todo funcionario y legislador gane lo mismo que un docente y que pueda ser removido por los electores si traiciona su mandato”.

– “Macri se va en poco tiempo. Pero se queda la crisis, el FMI y los gobernadores que fueron cómplices”.

José Luis Espert (Frente Despertar)

– “Piquetero que corta la calle o ruta piquetero que va preso, cuidado Grabois contigo”.

– “Vamos a bajar la edad de imputabilidad a los 14 años, delito de adulto,pena de adulto”.

– “Eliminar la coparticipación no es eliminar personas, hasta podríamos eliminar el IVA”.

– “Para eliminar los planes sociales, más allá de los mal dados, hay que generar crecimiento sostenido y usar el dinero de los planes sociales para financiar la capacitación de las personas que van a ser contratadas en el sector privado”.

Juan José Gómez Centurión (Frente Nos)

– “Las organizaciones piqueteros dejaron de ser organizaciones sociales para ser sociedades paraestatales financiadas por el Estado. ¿Esto es desarrollo social o es intercambiar extorsión por gobernabilidad?”.

– “Cómo puede ser que haya 3 generaciones de argentinos que no conozcan el valor del trabajo”.

– “No podemos seguir pagando semejante nivel de gasto en la administración pública, el administrador es más grande que el administrado: el collar en la Argentina es más grande que el perro”.

– “El Estado Nacional paga en negro a miembros de las Fuerzas de Seguridad. Terminemos con los pagos no remunerativos a quienes nos cuidan”.