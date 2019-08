Compartí :-) .







El dólar y el riesgo país no paran de crecer y las redes se inundan de memes. Se terminaron los resortes institucionales y ya no hay más Gobierno. Argentina esta a la deriva por efecto de la corriente financieras. Hoy la hora es de los Caranchos y Fondos Buitre. Mauricio Macri no está a la altura de las circunstancias.

Macri: “Faltan 59 días para las elecciones, es mi responsabilidad pero no depende sólo de un gobierno”. El presidente afirmó además que está “focalizado en lograr contener el impacto de la inflación y reducir el riesgo”, al tiempo que dijo que se “está haciendo cargo de la deuda, sin especular, sin patear los problemas para adelante”.

Fondos Comunes de Inversión suspenden suscripciones y rescates tras medidas de Lacunza. Fuentes del sector adelantaron que las personas físicas con cuotapartes en fondos comunes que invierten en Letes y Lecap podrán cobrar los vencimientos sin postergaciones. A nivel operativo, eso implica una adecuación que no permite a los fondos operar normalmente de inmediato.

Macri recibe una deuda debajo del 40% del PBI (menos del 8% del PBI con privados en u$S)

Macri es el que más deuda colocó en el mundo

Macri recibe el préstamo más grande de la historia del FMI

Macri declara el #Default — Edgardo Rovira (@EdgardoRovira) August 29, 2019

Las prepagas ya avisan que aplicarán dos nuevas subas en las cuotas – https://t.co/JEqhClMFjp — Martín Grosz (@martingrosz) August 29, 2019

Fondos Comunes de Inversión suspenden suscripciones y rescates tras medidas de Lacunza. https://t.co/85H9d4stJS — Ismael Bermudez (@IsmaelBermudez1) August 29, 2019

Made in Macri ✅ Argentina fue el país que más deuda colocó en el mundo, en el sector privado como el público ✅ Recibió el préstamo del FMI más grande de la historia del Organismo ❌ Hoy hace un #Default con los vencimientos de todas las obligaciones 🔴Es su responsabilidad — Carlos Riello (@riellodecba) August 29, 2019

“Ahora que las papas queman vienen al Congreso”. El titular de la bancada del FPV en Diputados, Agustín Rossi, criticó la reestructuración de la deuda. “Están pateando la pelota para adelante”, afirmó.

Marco Lavagna, sobre el proyecto por la deuda: “Vamos a discutir pero no a cualquier precio”. El diputado por Consenso Federal dijo que desde su espacio no le van a “firmar al gobierno un cheque en blanco”.

Fernández obtuvo dos millones más de votos que Macri en provincia de Buenos Aires. La fórmula del Frente de Todos sumó 4.970.252 sufragios en el distrito en las PASO, mientras que el oficialismo obtuvo 2.907.050.

Reperfilamiento de la deuda: Macri firmó el decreto posponiendo los pagos de bonos. Entró en vigencia la postergación de los vencimientos de títulos de corto plazo (Letes, Lecap, Lecer y Lelink) que anunció ayer el ministro de Hacienda, Hernán Lacunza . Mediante el Decreto 596/2019, publicado este jueves en el Boletín Oficial, con la firma de Mauricio Macri y todo el gabinete, el Gobierno dio el puntapié inicial a la reformulación del programa monetario que pospone pagos de deuda por más de u$s 100.000 millones.

