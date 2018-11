Del Flan al Panqueque: Alfredo Casero dio un giro inesperado

El panquequismo, el arte de dar la vuelta o cambiar de postura en la política argentina.

En lo social es uno que cambia de opinión según lo que más le conviene para su bolsillo, o para su futuro, o para su progreso, como quieras llamarle.

Alfredo Casero dio un giro inesperado y pasó de ser uno de los más fervientes defensores del Gobierno de Mauricio Macri, a convertirse en uno de quienes más lo critican.

El actor pasó de su irónico “queremos flan” a caerle muy duro a la Administración macrista por la complicada coyuntura económica y social que atraviesa la Argentina.

“Al gobierno no le importa tres carajos la gente, lo que dice la gente, lo que piensa la gente y te puede pasar que te ponen una pistola en la cabeza y no le importa tres carajos. Nosotros no votamos para eso”, dijo el actor en una entrevista televisiva.

En el mismo sentido, dijo Alfredo Casero: “Tenemos un gobierno con el culo pesado, con el pecho frío, que nos ha abandonado a todos los que pusimos el pecho porque se piensan que por ser PRO ganaron y ganaron porque toda la gente se puso en contra de algo que fue terrible, un choreo absoluto durante años”.

Las críticas de parte de Casero: “El Gobierno se caga en la gente que votó por ellos, no les importa nada, lo único que quieren es hacer la plancha hasta las elecciones. Y en las elecciones van a tener que agarrarse el culo porque por esperar y quedarse tranquilos y hablar del flan en vez de poner las barbas en remojo, dejan que todo suceda y la gente la está pasando cada vez peor”.

Durante la entrevista, Casero fue aún más lejos y expresó que percibe “desidia” en el Gobierno y cuestionó que Macri haya incumplido sus promesas electorales. “Yo vengo dándoles desde que esto empezó y a mí lo único que me están dando es que me están sacando, cada vez más”, aseguró Casero.

Con su impronta y con se característico estilo filoso, Casero había lanzado hace u n tiempo un mensaje que se hizo viral, ironizando los pedidos del peronismo ante una economía quebrada. Dijo: “A vos se te prendió fuego la casa y los chicos te piden flan, queremos flan”. La frase se transformó en bandera oficialista e incluso el presidente bromeó al difundir un video en el que se lo veía comer -justamente- flan.

Es que a Casero no le gustó nada la reacción del jefe de Estado.

“Que haya aparecido el Presidente comiendo flan y que todos griten queremos flan significa que no entendieron absolutamente nada, ni siquiera se detuvieron a entender la parábola, que es trágica, no es graciosa”, dijo Casero.

También Casero cuestionó que el Estado tenga una “apertura absoluta a todo lo que les antoja a los sindicatos” y que los gremialistas hagan “lo que se les canta”.

“Son millonarios, venimos de un gobierno de millonarios donde todos sabemos quién es quién y quién tenía un auto hecho mierda”, comentó el actor.

