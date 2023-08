Demoras para votar en CABA por inconvenientes con voto electrónico. Servini: «No funcionan máquinas»

¿La idea de poner una empresa de Horacio Larreta es una porquería y puede haber fraude?

María Servini advirtió graves problemas con las máquinas en la Ciudad y denunció una “impericia nunca antes vista”

Los comicios en la ciudad de Buenos Aires, donde hoy se eligen autoridades nacionales con el sistema tradicional con boleta de papel y locales mediante voto electrónico, registraban hoy demoras a raíz de inconvenientes con esa forma de sufragar y la jueza federal con competencia electoral en CABA, María Servini, denunció que «hay más de 200 máquinas que no funcionan» y en una escuela «tengo un piquete de fiscales».

La jornada electoral, que comenzó con lenta afluencia de votantes en las primeras horas de la mañana, registraba demoras en la votación a raíz de una serie de inconvenientes con las máquinas para el voto electrónico con el que se elige candidato a jefe de Gobierno porteño y cargos locales que se registraban en establecimientos en diferentes barrios.

Servini dijo en declaraciones al canal C5N que «más de 200 máquinas no funcionan» en la ciudad de Buenos Aires para el voto electrónico y manifestó que «en una escuela tengo un piquete de fiscales».

«La gente quiere votar pero no puede», aseguró.

La magistrada había advertido en declaraciones realizadas más temprano que «resulta preocupante el grado de improvisación» en el manejo de las máquinas de votación electrónica para votar jefe de Gobierno porteño y cargos locales.

Servini alertó a la Cámara sobre la «impericia nunca antes vista en la organización y ejecución de un proceso electoral», en un escrito enviado al presidente de la Cámara Nacional Electoral, Alberto Dalla Via, informaron a Télam fuentes judiciales.

«Resulta preocupante el grado de improvisación con que se han manejado tanto la empresa contratada para la provisión e instalación de las máquinas de votación, como el propio Instituto de Gestión Electoral» de CABA, advirtió la jueza

La magistrada reportó problemas de funcionamiento hasta bien entrada la noche de ayer, en tanto que al inicio de la jornada de votación hoy las máquinas no funcionaban en al menos tres centros de votación de CABA.

La jueza reportó que en algunos locales de votación las máquinas llegaron ayer por la noche, en otros no «habían sido conectadas ni probadas» y «en muchos locales no estaban los kit de instalación» y algunas máquinas «directamente no funcionaban» o con cableado suelto, lo que podría poner en riesgo la seguridad de los votantes.

«Se estima que aproximadamente un 30% de las máquinas estarían en esa situación», agregó.

El personal del juzgado permaneció hasta las 2 de la madrugada de hoy en lugares de votación a la espera de técnicos de la empresa proveedora.

Por su parte, el primer precandidato a diputado nacional por CABA por el Frente de Izquierda, Patricio del Corro, manifestó en su cuenta de la red social Twitter que «en toda la Ciudad que hay problemas. Incluso hay mesas que abren la elección nacional y piden a la gente que vuelva después a votar en la local!».

Por su parte, un delegado judicial dijo en un video que se viralizó en redes sociales que en una mesa de Manuela Pedraza 3.978 «se retrasó casi una hora y media el escrutinio» y señaló que «estuvo todo ordenado en la parte de Nación, pero en lo de la Ciudad prácticamente no vinieron delegados, con lo cual mucha gente se quedó en la puerta».

«Hubo falta de recursos humanos, problemas técnicos en la parte de Ciudad», expresó y sostuvo que por eso «hubo gente que solo votó (cargos para la) Nación y se quedó sin votar (los cargos para la) Ciudad» porque «fue una hora y media de probar códigos, falta de papel, un montón de falencias».

Asimismo, señaló que «debería haber recursos humanos de la Ciudad para explicar a la gente cómo solucionar estos problemas» y manifestó que las personas «ya no pueden volver a votar, si no lo hicieron, porque ya tienen el troquel»

En la ciudad de Buenos Aires doce precandidatos a jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (CABA) compiten en las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) porteñas en las que más de 2.500.000 personas están habilitadas para votar con una modalidad inédita en el distrito, que combina la boleta de papel para los cargos nacionales y la electrónica para las categorías locales.

Las primarias se desarrollan en 7.326 mesas distribuidas en 1.099 establecimientos en una jornada destinada a definir candidatos de los comicios generales de octubre para el Ejecutivo porteño pero también para la renovación de 30 bancas en la Legislatura y 105 lugares en las 15 Comunas.

Además se vota candidato a Presidente entre 19 fórmulas, y legisladores nacionales.

De acuerdo con datos de la Cámara Nacional Electoral y del Tribunal Electoral de la Ciudad de Buenos Aires, pueden emitir sufragio unos 2.533.092 residentes, de los que unos 1.214.871 son hombres, 1.318.002 mujeres y 219 personas que se manifestaron no binarias.