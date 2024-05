Denuncia digital a Administradores de Consorcio: Una herramienta para los vecinos de la CABA

Vecinos encuentran en la Denuncia Digital una herramienta para reclamar incumplimientos de mantenimiento por parte de administradores de consorcios.

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los residentes de edificios administrados por consorcios enfrentan a menudo desafíos relacionados con el mantenimiento y la administración de sus propiedades. En casos donde los administradores no cumplen con sus deberes en cuanto al mantenimiento adecuado de las instalaciones, los vecinos cuentan ahora con una herramienta poderosa para expresar sus quejas y demandas.

Numerosos son los ejemplos de reclamos que los vecinos pueden tener contra los administradores que no cumplen con los deberes de mantenimiento.

Fallas en el mantenimiento de ascensores: Los vecinos podrían quejarse de la falta de mantenimiento regular de los ascensores, lo que resulta en frecuentes averías y situaciones peligrosas para los residentes, especialmente aquellos con movilidad reducida.

Fugas y problemas de fontanería: Las fugas de agua o los problemas de fontanería recurrentes pueden ser indicativos de un mantenimiento deficiente por parte de los administradores, lo que lleva a daños en la propiedad y molestias para los residentes.

Deficiencias en la limpieza y mantenimiento de áreas comunes: Los vecinos pueden quejarse de la falta de limpieza y mantenimiento de áreas comunes como pasillos, patios y áreas de recreación, lo que afecta negativamente la calidad de vida en el edificio.

Fallas en sistemas de seguridad: La falta de mantenimiento adecuado en sistemas de seguridad, como cámaras de vigilancia o alarmas contra incendios, puede generar preocupaciones de seguridad entre los residentes y sus familias.

Reclamos a Administradores que no Cumplen

Se ha destacado que esta herramienta proporciona a los vecinos una plataforma para hacer oír sus voces y buscar soluciones a problemas que afectan directamente su calidad de vida en los edificios residenciales. La implementación de la Denuncia Digital ha sido recibida con entusiasmo por parte de la comunidad, ya que brinda una forma eficiente y accesible de abordar incumplimientos por parte de los administradores de consorcios, promoviendo así un mayor nivel de responsabilidad y transparencia en la gestión de las propiedades.

Los residentes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires cuentan ahora con una herramienta digital para denunciar posibles irregularidades por parte de los administradores de consorcios. Esta iniciativa, implementada por la Dirección General Defensa y Protección al Consumidor, busca proteger los derechos de propietarios e inquilinos frente a situaciones que vulneren la normativa vigente.

Requisitos y Pasos a Seguir

Los propietarios e inquilinos que deseen realizar una denuncia deben cumplir con ciertos requisitos, entre ellos, constituir domicilio legal en la CABA y presentar documentación que respalde su reclamo, como el DNI, factura de ABL o documento que acredite la residencia, liquidación de expensas y cualquier otra evidencia relevante del hecho denunciado. Además, es necesario haber realizado previamente un reclamo al administrador, ya sea a través de correos electrónicos, notas o carta documento.

El trámite se realiza de manera completamente digital a través del sitio web oficial, donde los denunciantes pueden seguir los pasos indicados y recibir notificaciones por correo electrónico con respecto al estado de su denuncia.

Costos y Contacto

Una de las ventajas de este proceso es que es completamente gratuito para los denunciantes. En caso de dudas o consultas, se puede contactar al organismo a través de las redes sociales oficiales.

Organismo Responsable y Ubicación

La Dirección General Defensa y Protección al Consumidor, ubicada en Martín García 464 – 3er Piso, Edificio Cruz de Malta, es el ente encargado de recibir y gestionar estas denuncias. El horario de atención es de lunes a viernes de 10 a 14 hs.

Importancia y Consideraciones Finales

Es importante destacar que solo se pueden denunciar casos en los que los administradores incumplan con los preceptos establecidos en la Ley 941, que detalla las obligaciones de los administradores de consorcios.

Asimismo, se enfatiza que, en caso de desuscripción de los correos electrónicos del Gobierno de la Ciudad, se perderá la posibilidad de recibir notificaciones sobre citas y se recomienda comunicarse con el 147 para proporcionar un correo alternativo.

Esta nueva herramienta representa un avance significativo en la protección de los derechos de los vecinos de la CABA frente a posibles abusos por parte de los administradores de consorcios, promoviendo la transparencia y la rendición de cuentas en la administración de los edificios residenciales.

¿Cuáles son los requisitos? Denuncia digital Propietarios Constituir domicilio legal en CABA

Documentación requerida que deberás tener previamente escaneada: DNI Factura de ABL. Si el ABL no está a su nombre, presentar otro servicio que sí lo esté. Liquidación de expensas. Documentación que pruebe el hecho denunciado. Reclamo previo al administrador (mails, nota, carta documento).

Inquilinos Constituir domicilio legal en CABA

Documentación requerida que deberás tener previamente escaneada: DNI Contrato de alquiler o documentación que acredite la residencia. Liquidación de expensas. Documentación que pruebe el hecho denunciado. Reclamo previo al administrador (mails, nota, carta documento).



Pasos para realizar el trámite Iniciá el trámite Ingresá a la web y seguí los pasos que indica el trámite. Revisa tu correo electrónico Te van a llegar vía mail todas las notificaciones relacionadas con tu trámite, en las que se indicarán los pasos a seguir.

Costos del trámite Costos Gratis

Más información Si tenés dudas, antes de realizar tu denuncia contactanos a través de nuestras redes sociales oficiales: Facebook /BAconsumidor y Twitter @BAconsumidor.

En el caso de que más de un propietario/inquilino desee denunciar al mismo administrador y por los mismos hechos, podrán realizar cada uno su presentación, o bien, suscribir a la denuncia realizada por un único vecino. Recordá que la denuncia es individual y la asistencia a la audiencia de conciliación también, es decir que no es necesaria la presencia de todos aquellos que hayan suscrito a la misma denuncia.

Si la persona que ejerce de administrador no se encuentra inscripto en el Registro Público de Administradores, no habrá audiencia de conciliación y su denuncia se enviará directamente al área de Registro de Administradores de Consorcios para iniciar proceso de sanción.

Importante: recuerde que solo podrán denunciarse aquellos casos en que los administradores incumplan algunos de los preceptos enunciados en la Ley 941 como obligaciones de los administradores.

En Buenos Aires, los administradores de consorcios pueden ser sancionados por no cumplir con las obligaciones enunciadas en la Ley 941. Por ejemplo, en 2022, se multaron a administradores de consorcios por no haber dispuesto recipientes diferenciados para residuos húmedos y secos en los edificios que administran. En 2019, otro administrador fue multado por ejercer la actividad sin estar inscripto en el Registro Público de Administradores de Consorcios de Propiedad Horizontal.

PREGUNTAS FRECUENTES

¿Que no puede hacer un administrador de propiedad horizontal?

Qué no puede hacer un administrador de propiedad horizontal …

Establecer o modificar los reglamentos internos: El administrador no tiene la facultad de establecer o modificar los reglamentos internos del régimen de propiedad horizontal.

¿Qué hacer cuando el administrador del consorcio no responde?

Para realizar la denuncia a un administrador que no cumple con sus obligaciones hay que acceder a la misma web del gobierno de la Ciudad, en la sección Trámites. El denunciante debe ingresar con usuario Mi BA, completar un formulario y adjuntar los documentos de prueba.

¿Qué arreglos se hace cargo el consorcio?

Cuando hay que hacer un arreglo en los espacios comunes corresponde que lo pague el conjunto de los copropietarios. El consorcio es el responsable del pago, exceptuando que los daños hayan sido provocados por terceros ajenos al edificio.

¿Cómo intimar a la administración del consorcio?

La única forma legal de intimar al Administrador es mediante una Carta Documento (CD) o un Confronte Notarial .

¿Cuánto dura el mandato del administrador de consorcio?

El administrador tiene un plazo de un año para el ejercicio de su función. Es designado, su mandato puede ser renovado, y removido antes de su vencimiento, por asamblea ordinaria o extraordinaria con la mayoría absoluta establecida en el artículo 2060 del Código Civil y Comercial de la Nación.

¿Qué pueden denunciar los consorcistas?

Informate sobre las irregularidades que podes denunciar vía web o presencialmente en las comunas.