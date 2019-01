Denuncian un lock out patronal en el sector Panadero

“Aumentarle el pan a los pobres es fascista”, dicen desde el Sindicato de Lanús

Ante la emergencia nacional de las panaderías decretada esta semana por la Federación Argentina de Industrias de Pan (Faipa), el Secretario General del Sindicato de obreros Panaderos de Lanús, Gabriel Ruiz señaló: “no son los trabajadores panaderos los que plantean la emergencia. Son algunos sectores empresariales que quieren hacerse millonarios de un día para el otro. El gremio de los panaderos soporta el atropello de algunos empresarios panaderiles que quieren el lock out patronal del sector”.

Ruiz fue más allá y afirmó “No se puede echar más nafta al fuego. Estuvimos al borde de la híperinflación. El gobierno está tratando de solucionar los problemas heredados y los propios. Se están corrigiendo algunos errores. Hacer un paro y un cierre de de panaderías es golpismo. Esta medida significará lisa y llanamente la falta de productos para los consumidores. Los que le tocan el pan a la gente son fascistas”.

“Aumentarle el precio del pan a los pobres es sedicioso. El aumento encubierto en el kilo de pan va a repercutir no solo en los bolsillos de los trabajadores sino tambien en la inflación que se toma a partir de la medición de las variaciones de los precios de la canasta de bienes y servicios consumidos por una familia donde el pan es indespensable. Esto la Federación Argentina de Industrias lo sabe así como también que el cierre de panaderías no es producto sólo de algunas políticas de gobierno sino también a la gran desorganización por la que atraviesa la industria panaderil. A pesar de saber todo esto toman actitudes inconsultas y autoritarias”, afirmó Ruiz.

El gremialista de Lanús también se refirió a los molineros “Es una locura que quieran llevar el trigo a precio internacional. Es demencial que una bolsa de harina salga $ 1.000. Los molineros son especuladores inescrupulosos. Desde nuestra organización llamamos al Gobierno a intervenir de manera urgente en la especulación de los molinos porque será la única manera de controlar y regular el precio del Pan. Esperamos que el Gobierno nacional tome medidas sobre quienes generan estas condiciones que perjudican a todos”.

Ruiz agregó “Estamos ocupados y preocupados por la dificil situación que atraviesa el sector. Estamos trabajando en alternativas para contrarrestar la realidad actual pero no compartimos la emergencia decretada por los empresarios de la FAIPA, ellos no representan a los trabajadores, y como si fuera poco, representan los intereses inconfesables de la patronal panaderil que tiene más el 50 % de los trabajadores en negro, lo que demuestra que la industria está desorganizada. Más del 50% de nuestros trabajadores no están registrados por culpa de la patronal, la misma que decretó la emergencia nacional de las panaderías”.

Finalmente el Secretario del Gremio Panaderos de Lanús reiteró las acusaciones a los molineros “son nefastos e insurrectos. Están buscando un lock out patronal de nuestro sector panadero. Si el Gobierno no les pone freno, más temprano que tarde van a generar desabastecimiento para seguir acumulando ganancias, y como consecuencia de esto la paronal va a dejar más trabajadores sin trabajo y en la calle”.