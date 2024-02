Desafiantes: Del visionario cineasta Luca Guadagnino

Del visionario cineasta Luca Guadagnino, “Desafiantes” está protagonizada por Zendaya como Tashi Duncan, una ex prodigio del tenis convertida en entrenadora y una fuerza de la naturaleza que no se disculpa por su juego dentro y fuera de la cancha. Casada con un campeón en una racha de derrotas (Mike Faist), la estrategia de Tashi para la redención de su marido da un giro sorprendente cuando debe enfrentarse al fracasado Patrick (Josh O’Connor), su ex mejor amigo y ex novio de Tashi. Mientras sus pasados y presentes chocan y las tensiones aumentan, Tashi debe preguntarse: ¿cuánto costará ganar?

Guadagnino, nominado al Oscar y al BAFTA (“Call Me By Your Name”, “I Am Love”) dirige a partir de un guión de Justin Kuritzkes. La película está producida por Amy Pascal, Guadagnino, Zendaya y Rachel O’Connor, con Bernard Bellew como productor ejecutivo.

La ganadora del Globo de Oro Zendaya (las películas de “Dune”, “Euphoria”) protagoniza junto al ganador del Globo de Oro y del Premio SAG y nominado al BAFTA Josh O’Connor (“The Crown”) y el nominado al BAFTA Mike Faist (“West Side Story”).

El equipo creativo de Guadagnino incluye colaboradores frecuentes como el director de fotografía Sayonbhu Mukdeeprom, la diseñadora de producción Merissa Lombardo y el editor Marco Costa, así como el diseñador de vestuario Jonathan Anderson. La música de la película es de los ganadores del Oscar, el Globo de Oro y el BAFTA Trent Reznor y Atticus Ross (“Soul”, “The Social Network”, “Bones and All”).

Metro Goldwyn Mayer Pictures presenta una producción de Why Are You Acting? / Frenesy Films / Pascal Pictures y Luca Guadagnino «Desafiantes». La película se estrena en cines de Latinoamérica a partir del 25 de abril de 2024 y será distribuida por Warner Bros. Pictures.