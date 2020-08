Desastre en la Educación pública: 6.500 alumnos de CABA perdieron contacto con la escuela por falta de internet.

Compartí :-) .













En la Pandémía el protócolo fue expulsar a los alumnos pobres que no tienen internet y desecharlos como basura. 160 días despúes a la No Ministra de Educación se le ocurre crear una comisión, (es decir para no hacer nada) para «analizar» espacios digitales en las escuelas porteñas. Desastre total. Contra los pronósticos que dicen que donde hay pibes la carga Viral es altisima.

El Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires y representantes de los 17 gremios docentes mantuvieron un encuentro. El proyecto de espacios digitales contempla la apertura de las 634 escuelas para que los alumnos puedan ir a estudiar y usar una computadora.

El Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires y representantes de los 17 gremios docentes mantuvieron un encuentro para analizar la puesta en marcha de espacios digitales en colegios del distrito, iniciativa que fue rechazada por los sindicatos.

Fuentes del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires indicaron que las autoridades y los gremios «avanzaron en la conformación conjunta de una comisión mixta que estará dedicada a la supervisión del cumplimiento del protocolo para la apertura progresiva de los espacios digitales en 634 escuelas de la CABA, a partir del 31 de agosto».

Según las fuentes, el protocolo a aplicar, dispuesto en el marco de la pandemia de coronavirus, establece un máximo de 15 alumnos por escuela, la concurrencia a estos «espacios informáticos» con turno previo y la estadía máxima de dos horas para cada alumno.

El proyecto

El plan está pensado para aquellos alumnos que por algún motivo no pueden seguir los estudios a distancia, ya sea por problemas de falta de computadora, acceso a Internet o alguna otra situación familiar, indicaron desde el Ejecutivo porteño.

El proyecto de espacios digitales contempla la apertura de las 634 escuelas primarias y secundarias de la Ciudad para que todos los alumnos de estos establecimientos puedan ir a estudiar, usar una computadora, navegar por internet, investigar, o realizar videoconferencias con sus docentes y compañeros.

Según un relevamiento del Gobierno porteño, unos 6.500 alumnos perdieron durante la pandemia contacto con la escuela, y los están contactando para averiguar el motivo por el cual no están estudiando y dar una respuesta acorde a cada caso.

La propuesta: una comisión de seguimiento

Las fuentes consultadas en la cartera educativa indicaron que los gremios se llevaron la propuesta de crear esta comisión de seguimiento y la idea es convocar a una nueva reunión la semana que viene.

En tanto, Mariana Scayola, secretaria general de Ademys, uno de los gremios que participó de la reunión, anticipó que su sindicato rechazó la iniciativa.

Scayola explicó a esta agencia que «el Gobierno presentó un protocolo para abrir escuelas tipo cyber, y esto es para cualquier chico, no solamente quienes perdieron conexión con la escuela durante la pandemia».

«En teoría el ministerio dice que va a organizar turnos, con 15 chicos por institución, con una franja horaria de 10 a 14 y no más de dos horas por chico», explicó la referente sindical.

«Nosotros decimos que esta es una vuelta a clase y por eso lo rechazamos, ya que van a convocar a docentes y auxiliares», aseguró.

Por su parte, Eduardo López, secretario general adjunto de UTE (Unión de Trabajadores de la Educación), afirmó que «el Gobierno propuso abrir las escuelas técnicas el 31 de agosto, las medias el 7 de septiembre y las primarias el 14».

Compartimos la carta enviada al Ministro de Educación de Nación @trottanico para plantear nuestra preocupación ante la intención del GCBA de habilitar la presencialidad en las Escuelas Porteñas.#LaBrechaDigitalEsEducativa pic.twitter.com/tCAVUbScze — Multi Sectorial por la Escuela Pública (@multixlaeduc) August 21, 2020

«Van a habilitar espacios digitales, pero nosotros lo rechazamos, y nuestra propuesta es que ellos lleven los dispositivos a las casas de los chicos», dijo López.

«Nuestra contrapropuesta es por un lado que la escuela vaya a las casas, que garanticen computadoras y conectividad y largamos una campaña de recolección de computadoras entre sindicatos y organizaciones sociales», afirmó el dirigente gremial a Télam.

En este sentido, la Multisectorial por la Escuela Pública envió una carta al Ministerio de Educación de la Nación solicitando una reunión urgente con su titular, Nicolás Trotta, para plantear la preocupación de la comunidad educativa «ante la intención del Gobierno de la Ciudad de habilitar la presencialidad en las escuelas porteñas».

La carta enviada a Trotta rechaza «la política de Rodríguez Larreta, que pretende utilizar como prueba de laboratorio a aquellas familias de menores recursos para ensayar una vuelta a la presencialidad en las escuelas».