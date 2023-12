Descuento y cuotas sin interés con tarjetas de débito y crédito del Banco Ciudad

DESCUENTOS DE HASTA EL 60% Y CUOTAS

PROMOCIONES PARA LAS FIESTAS

Buenos Aires, 5 de diciembre de 2023. En el marco de las fiestas de fin de año, durante diciembre y enero, en días preestablecidos, habrá promociones especiales para las compras a realizarse con las tarjetas de débito y crédito del Banco Ciudad, que combinadas alcanzan hasta un 60% de descuento y cuotas sin interés en numerosas tiendas de los rubros juguetería, perfumería e indumentaria, y en los principales shoppings.

Del 16 al 18 de diciembre inclusive, y los días 3 y 4 de enero, se brindará un 40% de descuento y 3 cuotas sin interés en más de 800 locales de indumentaria, perfumería y juguetería. El descuento (con tope de $15.000 por compra) aplicará a los consumos abonados con tarjetas de débito y crédito del Ciudad. A estas promociones, se suma un beneficio si el pago se realiza a través de MODO o desde la App Mobile de Banco Ciudad: consiste en un 20% de descuento adicional si las compras se realizan entre el 16 y el 18 de diciembre en locales adheridos de los principales shoppings; y una devolución de $1.500 por compra el 3 y 4 de enero. Entre las jugueterías adheridas, están Apioverde, Somos los juguetes, Carrousel, Cebra y El Mundo del Juguete, entre otras. Algunas de las perfumerías más destacadas que serán parte de estas promociones son Simplicity, Rougue, Get the Look, Beauty 24 y Juleriaque. En el rubro indumentaria están Ver, Yagmour, Dexter, Bowen, Grimoldi y Montagne, entre otras.

Además, del 15 al 24 de diciembre habrá un 20% de descuento en los principales Shoppings (Galerías Pacífico, Unicenter, Alto Palermo, Alto Avellaneda, Abasto, Devoto Shopping y Distrito Arcos para Capital y Gran Buenos Aires, Córdoba Shopping y Patio Olmos, Mendoza Plaza y Palmares (Mendoza), Portal Salta y Portal Tucumán, entre otros) abonando con tarjetas de débito y crédito del Ciudad pagando a través de MODO o desde la App Mobile de Banco Ciudad. Del 16 al 18 inclusive, si la compra se realiza en locales adheridos a la promo del 40%, los beneficios se acumulan, alcanzando un 60% de descuento.

Otra de las propuestas son las ofertas exclusivas en diversos rubros en el market place Tienda Ciudad ( www.tiendaciudad.com.ar ) y los productos especiales para las fiestas en el Programa de Puntos Ciudad megusta! ( https://www.ciudadmegusta.com.ar/ ). Habrá 6 cuotas sin interés en Tienda Ciudad en productos de tecnología, mobiliario, bazar, bebidas y parrillas, entre otros.

Las tarjetas de crédito del Banco Ciudad se pueden solicitar de manera simple y ágil, 100% online, y con comisión de renovación bonificada sin límite de tiempo, a través de la web de la entidad: https://www.bancociudad.com.ar/institucional/micrositio/TC100Digital

Todas las promociones, bases y condiciones pueden consultarse en la página de Beneficios del Banco Ciudad: https://www.bancociudad.com.ar/beneficios/