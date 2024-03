Designaron al Procurador General y autoridades del Banco Ciudad

Martín Ocampo es el nuevo representante jurídico de la CABA y Guillermo Laje seguirá al frente de la banca estatal porteña. Evocaciones por Malvinas, el Día de la Mujer y el golpe de Estado de 1976.

La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sesionó este jueves y designó a las autoridades de la Procuración General del Estado metropolitano y del directorio del Banco Ciudad. También hubo declaraciones y discursos conmemorativos por el reciente Día de la Mujer y los inminentes aniversarios del golpe cívico militar de 1976 y de la guerra de Malvinas.

En la segunda sesión ordinaria del año, presidida por Clara Muzzio, los legisladores porteños también resolvieron declarar al 2024 como año del 30 aniversario de la autonomía de la Ciudad, lo cual implica la realización de actos institucionales evocativos. Además, hubo una declaración de beneplácito por la canonización de Mama Antula.

Fernando Martín Ocampo, ex legislador, ex ministro de Justicia y Seguridad y ex Fiscal General del Poder Judicial local, fue formalmente designado como nuevo Procurador General de la CABA. Su nombramiento siguió todos los pasos previos legales pertinentes, que incluyó una Audiencia Pública. La propuesta fue votada a favor por 54 de los 57 diputados presentes (3 abstenciones de las izquierdas).

La Procuración General ejerce el control de legalidad y asesoramiento jurídico a toda la administración pública y a todos los órganos o sociedades de la Ciudad y de sus tres poderes. Representa y patrocina a la CABA en todos los juicios; investiga y dictamina sobre sanciones administrativas; supervisa a los abogados del Estado porteño y garantiza la continuidad del servicio de asistencia jurídica gratuita a la comunidad.

La Legislatura también homologó las designaciones de las máximas autoridades del Banco Ciudad. Como presidente del directorio fue reelecto Guillermo Alejandro Laje, quien ya ejerce este cargo desde el año 2020 y tiene una larga e intensa trayectoria en instituciones del sistema bancario.

El Vicepresidente del Banco Ciudad es Guillermo Andrés Romero y como directores vocales: Pablo María Videla, María Delfina Rossi, Gastón Leonardo Rossi y Ezequiel Sabor. Paula Beatriz Villalba, a su vez, continuará como Síndica de la entidad. Estas nominaciones se aprobaron con 44 votos positivos sobre 52 presentes, con la abstención de los bloques de izquierda y de La Libertad Avanza.