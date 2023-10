Detonó, explotó, estalló Juntos por el Cambio, es el fin de la alianza

Intendente del PRO de Olavarría dijo que Macri «no es más el líder ni el referente» de JxC

El intendente de Olavarría, Ezequiel Galli, de Juntos por el Cambio (JxC), consideró hoy que el expresidente Mauricio Macri «no es más el líder ni el referente» de esa coalición opositora y remarcó que el país «eligió» en un «sentido opuesto» a lo que propone ese espacio, luego de que la postulante Patricia Bullrich quedara tercera en las elecciones y fuera del balotaje.

«Claramente Mauricio Macri no es más el líder ni el referente de JxC. Argentina eligió, y claramente fue en un sentido opuesto a lo que venimos proponiendo», escribió Galli en su cuenta de X.

El actual intendente del PRO, que buscó su reelección en Olavarría y perdió frente al candidato de Unión por la Patria (UxP) en ese distrito, Maximiliano Wesner, felicitó tanto al postulante presidencial del peronismo, Sergio Massa, como al gobernador bonaerense reelecto, Axel Kicillof.

«Mis más sinceras felicitaciones a los más elegidos Sergio Massa, Axel Kicillof y Maximiliano Wesner», agregó.

A este rechazo al liderazgo de Macri también se sumó el exdiputado radical y exintendente de la ciudad de Buenos Aires Facundo Suárez Lastra, quien admitió que el acercamiento del fundador del PRO con el candidato presidencial de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, dañó la campaña de JxC.

«Sí. ¿Sabés por qué? Porque borró el lugar distinto que tiene JxC en relación a Milei», analizó el exdiputado radical en declaraciones a radio Futurock, donde recalcó que el postulante de LLA «propone otra cosa» y que fue «una mala formulación» alinearse a él.

Esta madrugada, Suárez Lastra también manifestó su rechazo a una eventual alianza con Milei para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales.

«No cuenten conmigo para votar a Milei», enfatizó el dirigente en su cuenta de X.

Y agregó: «Como dijo (el expresidente radical) Hipólito Yrigoyen, hay que empezar de nuevo. Lo que supere al populismo deberá ser liberal progresista y socialdemócrata».

Desde la Coalición Cívica piden unidad en JxC, “con paso firme y sin desvíos”

El titular de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, hizo hoy una apelación a la unidad de la coalición opositora Juntos por el Cambio (JxC) tras la derrota electoral en las elecciones generales, y dijo que es necesario avanzar “con paso firme y sin desvíos”.

“Cuando las cosas no cambian, es cuando debemos estar más juntos para intentar cambiarlas”, dijo Ferraro por la red social X, exTwitter.

Y expresó: “Somos muchos los argentinos que creemos que otra Argentina es posible y ese sentimiento no debe extinguirse con el resultado de una elección, por el contrario, nos obliga a redoblar el esfuerzo para hacerlo crecer y ganar las futuras”.

El referente del espacio fundado por Elisa Carrió sostuvo que “gracias a cada argentina y argentino que acompañó nuestras propuestas con su voto, vamos a seguir trabajando juntos para defender nuestros valores y hacerlos realidad”.

«El camino puede ser largo y sinuoso, pero estamos dispuestos a seguir transitándolo con paso firme y sin desvíos”, añadió.

Desde la derrota electoral de ayer, JxC mantiene reuniones informales para digerir el resultado electoral adverso, mientras se intenta armar una reunión de la Mesa Nacional de la coalición opositora para analizar el futuro.

Según varias fuentes consultadas por Télam, en principio habría un respaldo explícito a la candidatura del candidato de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei. por parte del sector más ligado al PRO y cercano a Mauricio Macri, mientras que gran parte del radicalismo y la Coalición Cívica optarán o bien por dar libertad de acción a sus votantes o directamente rechazarán la postulación del libertario.

Para diputado Bazze, «va a ser imposible» para la UCR votar a Milei en segunda vuelta

El diputado nacional del radicalismo Miguel Bazze sostuvo hoy que para algunos radicales «va a ser imposible votar» la propuesta que impulsa el postulante presidencial de La Libertad Avanza, Javier Milei, en la segunda vuelta contra el candidato de Unión por la Patria, Sergio Massa, y responsabilizó a Mauricio Macri por el resultado de la elección realizada ayer en la que JXC resultó en tercer lugar y quedó fuera del balotaje.

Para Bazze, «Macri tiene una responsabilidad importante en esta derrota. Tuvo posiciones erráticas, apostó en alguna medida a la figura de Milei. Él no entendió que en realidad teníamos que representar cosas distintas a las que representa Milei. Me parece que no aportó nada: decidió aparecer casi al cierre de la campaña de Bullrich y me parece que fue a destiempo».

En declaraciones a la emisora Eco Medios AM1220, el secretario del bloque de diputados de la UCR, dijo que si Juntos por el Cambio «se rompe o no, va a depender de la actitud que tomen dirigentes del PRO, que bien podrían tener una actitud distinta».

Bazze admitió que «la propuesta de JXC hoy no es la mejor alternativa para la mayoría de la sociedad» y dijo que en el balotaje «va a ser difícil tomar una decisión» aunque admitió que «Milei formula una propuesta de un salto al vacío y representa una propuesta vinculada a posiciones de derecha con la que no podemos coincidir», aseveró el legislador nacional de la UCR bonaerense.

A modo de autocrítica, Bazze admitió que «lamentablemente a lo mejor no supimos transmitir las ideas principales, probablemente haya faltado capacidades para explicarlo mejor y hacer un planteo más concreto. Eso hizo que la sociedad termine eligiendo entre la actualidad del actual gobierno y Milei».

«Somos un partido político centenario, con defectos y virtudes, pero no podemos ser sometidos a los caprichos de nadie, y en el PRO muchas veces se imponen los caprichos de algunos dirigentes como Macri», sostuvo el radical.