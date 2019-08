Día del Gamer: una pasión que sigue creciendo.

Compartí :-) .







Buenos Aires, 28 de Agosto de 2019.- Podrá ser solo un día más para muchos, pero el mundo se ha empeñado en celebrarlo mucho más ahora que la pasión por los videojuegos se desborda. Llegamos a este 29 de agosto, Día del Gamer, repasando algo de lo que nos ha dejado la industria en lo que va del 2019.

– El número de lanzamientos de videojuegos no sólo creció a un ritmo vertiginoso, también demostró su calidad que, mes a mes, nos sorprende con grandes joyas para PC, PS4, Xbox One y Switch. Para mencionar: Plague Tale: Innocence, Ace Combat 7, Anno 1800, Apex Legends o Dragon Quest Builders 2.

– A nivel mundial, en menos de ocho meses, Twitter registró 700 millones de tweets sobre videojuegos, una cifra que representa un aumento del 20% respecto a lo registrado durante el mismo período del 2018.

– Dota 2, el popular juego de estrategia en tiempo real de Valve anunció la entrega de más de US$ 32 millones (la cifra sigue en aumento) a los equipos participantes de su máxima competición: The International 2019.

– El adolescente estadounidense Kyle Giersdorf se embolsó tres millones de dólares tras ganar el primer premio de la Fortnite World Cup. Giersdorf, de 16 años, oriundo de Pensilvania y que jugaba con el alias de ‘Bugha’, fue uno entre 100 jugadores que tuvieron que localizar armas, construir estructuras defensivas y eliminar a sus adversarios en el popular vídeojuego de Epic Games y que se repartían -en esta primera edición- varios premios de un total de 30 millones en efectivo.

– 900.000 dólares es el premio que recibió Thiago Lapp, el argentino de 13 años, que quedó en quinto lugar en el torneo mundial del famoso videojuego Fortnite. Se trata del único jugador no estadounidense que se posicionó entre los cinco primeros ganadores.

– El E3 2019, esa especie de fiesta navideña para los amantes de los videojuegos, no se puede obviar. Uno de los principales ganadores fue el streaming de videojuegos, está claro que toda la industria mira ya más al software como producto que a vender hardware. La feria consiguió brillar con novedades importantes y anuncios reseñables.

– El sábado 13 y domingo 14 de julio, más de 15 mil personas se acercaron al Pabellón Ocre de La Rural para disfrutar de las mejores competencias y torneos en vivo, conocer a los jugadores del momento y enterarse de las últimas novedades tecnológicas en computación y equipamiento para videojuegos en Musimundo Gaming Week. ¿Lo mejor? El derroche de innovación de las marcas presentes y los torneos.

– Lo sabemos, dispositivos hay muchos, cada vez más innovadores, pero no podemos pasar por alto Predator Thronos. Acer ha hecho historia con una espectacular cueva gamer, una estructura de acero de 1.6 metros altura que pone al jugador en el terreno de juego a través de su sistema integrado de vibración de bajos, gracias al cual la silla reacciona a los impactos del juego. Además, soporta tres monitores gaming de 27 pulgadas y un espacio para una PC gaming Predator.

