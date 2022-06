Día del padre. Palermo respira moda

Como todos sabemos, Palermo respira moda. Muy especialmente en el Soho, se han instalado muchos de los mejores diseñadores del país. Por eso, si piensas pasear algún día de estos por sus calles tan especiales, te recomendamos tener en cuenta algunos consejos básicos. Cuando hablamos de moda, ojo, también hablamos de los famosos accesorios o sea los complementos de lo esencial.

Hoy entrevistamos al conocido diseñador italiano, Alessandro Bellini, quien nos ha dado algunas sugerencias a tener en cuenta cuando de accesorios se trata. Usar un buen traje o un buen tailleur, una buena camisa, lo entendemos, pero, ¿los accesorios son tan importantes?, le preguntamos.

«Los accesorios son indispensables en la complementación de la imagen. Un mismo accesorio, pero con modelos, materiales y colores diferentes, garantizan alternativas interesantes para una misma ropa. Además, los Los accesorios de moda no son destinados solamente para las mujeres, los hombres también tienen su espacio garantizado y tienen la aprobación total del público femenino». Alessandro nos dijo esto con su increíble acento piamontés, algo amanerado, por cierto.

¿Cómo se hace para usar estos accesorios de manera apropiada?

«Hay que usarlos para complementar la ropa, pero no excederse. Mezclar muchos colores, materiales y estilos no sirve. Tener un mismo accesorio, pero en diferentes colores, formatos o materiales es una buena pista para dar otro “look” a la misma ropa. Piezas de ropa en tonos neutros, como el negro, o incluso pasteles, pueden ganar vida con collares, aros, pulseras, bufandas, anteojos, chalinas o cinturones».

¿Qué deben hacer los que deseen tener un look deportivo?

«El look deportivo también merece accesorios. Mochilas, bolsas y bonetes, entre otros, además de completaren la ropa, dan practicidad y protección necesarias para quien le gustan los deportes. Para las mujeres que no viven sin aros, los pequeños son preferibles. Y ojo, es mejor no usar el anillo de cuero».

¿Se pueden usar los accesorios de noche?

«Para eventos nocturnos los accesorios pueden ganar brillo y peso. Ellos pueden ser brillantes, con piedras, y hasta más pesados. Claro que no hay que exagerar, no hay que colgarse objetos de más de un kilo a menos que uno quiera suicidarse. Otra cosa: si durante el día lo ideal es transmitir sutileza, por la noche hay más libertad, más producción, y eso se refleja en los accesorios también. Para un look más osado hay que usar accesorios de la noche».

¿Cómo los hombres deben usar los accesorios de moda a su favor?

«Los hombres pueden disfrutar de los accesorios tanto cuanto las mujeres. Cinturones, corbatas, prendedores de corbatas, prendedor de dinero, carteras, bonetes, bufandas o echarpes, por fin, todo para dejar el público masculino con el look ideal para cada situación. Optar por cinturones que combinan con los zapatos y una buena corbata que quede bien con la camisa elegida son cuestiones elementales. Para momentos de entretenimiento y deporte, no olvidar la gorra deportiva, que es esencial en días de sol intenso».

