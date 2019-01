Bajar de peso. Dietas: Recomendaciones de las vecinas de Palermo.

¿Qué es un psicólogo? Le preguntó el personaje de Cocodrilo Dundee a su interlocutora. Bueno, es un profesional que analiza las causas y los problemas de la personalidad, al que uno puede contarle sus secretos y pesares, etcétera, etcétera. A lo que el respondió, en mi pueblo la hacemos algo más sencilla. Cualquiera que tiene un problema va y se lo cuenta al dueño del bar, él se lo cuenta a todo el mundo y allí mismo se acaba el problema.

¿Y qué es un nutricionista? Obviamente que es alguien especializado en una cuestión tan importante como la nutrición. Y hay muchas personas que tienen serios problemas con la alimentación. Padecen de enfermedades como la ortorexia, la anorexia, u otras que padecen el metabolismo acelerado, solo por dar algunos ejemplos. Pero la mayor parte de las personas se ponen a dieta no porque lo necesiten.

Y por más que uno les explique que comiendo poco, muchas veces al día, alimentos sanos y caminando una hora por día, bajan de peso, ellos necesitan que se les dé una guía.

Magneto, que aprendió de todos estos temas al lado de una eminencia en la materia, como lo es Tamara, hoy quiere comunicarles a todos los lectores, algunos preceptos básicos para que tengan una dieta sana y puedan bajar de peso.

La alimentación consiste en proporcionar al cuerpo los nutrientes que necesita no solo para estar en forma sino, ante todo, para vivir. Las tres principales clases de nutrientes son las proteínas, las grasas y los carbohidratos, todos los cuales dan energía al cuerpo y le permiten crecer y subsistir. Hay que comerlos a diario y en cantidad considerable para mantener una buena salud.

Pero hay que elegirlos con muy buen juicio, lo cual no siempre es fácil. Pues existen muchos mitos.

Por ejemplo, hasta hace poco se consideraba que la carne era una excelente fuente de proteínas y que, para una buena alimentación, había que comer mucha carne vacuna. Hoy se sabe que muchas verduras o legumbres nos ofrecen proteínas y que comer carne roja en exceso provoca que ingiramos grasa de más.

Además, los especialistas en la ciencia de la nutrición encontraron que no tiene caso suministrar al organismo mas cantidad que las proteínas que necesita. Así que no crean que seguir alguna dieta rigurosa es la clave para mantenerse en forma. Basta de dietas.

Y basta de demonizar o su contracara, deificar, algún método rígido. Coman mucha verdura y mucha fruta. Varíenla. Tomen mucha agua mineral. Y sigan la vida sana que hace nuestro gran maestro espiritual de Palermo. Comiencen de mañana temprano por una clase de Pa Kuá o natación en el Club de Amigos. Luego, cuando vuelven, háganse una pasadita por Araoz y Juncal y tomen una clase de Pilates. ¿Qué está cerrado hace un año? Bueno, no siempre se puede estar tan actualizado, finalmente. Hay muchos lugares donde hacer Pilates.

Dietas

Los sí, los no, y los más o menos.Recomendacciones para tener en cuenta.

DIFERENTES TIPOS DE DIETAS Y SUS CARENCIAS EN EL ORGANISMO Una gran variedad de dietas que se utilizan en este momento, tienen un elevado contenido en fibra. Aparentemente, no hay problemas. Lo mismo ocurre con los cítricos, ya que estos proveen Vitamina C y fibras, cosa que estamos obligados a recomendar, según las ultimas prescripciones dietoterapeúticas.

Pero ahora empiezan los problemas, porque también podríamos dar Vitamina A con algo que no es tan buena palabra, como es la manteca, que tiene ácidos grasos saturados, motivo por el cual su abandono esta siendo recomendado en las dietas. En cuanto a las carencias, la de calcio es muy común en las embarazadas. Porque ¿quién toma medio litro de leche por día?. Muy pocos. O bien ¿quien ingiere 300 ml. de leche y 30 gr. de queso? ¿Quién de Uds. lo hace diariamente, mes a mes, año tras año?.

Quiere decir que si ni siquiera cumplimos habitualmente con lo que es la alimentación normal, ¿cuánto mas nos alejaremos de los requerimientos y de las recomendaciones cuando hacemos dietoterapia?. En lo que al hierro respecta, la carne es otra palabra que esta desapareciendo de nuestras recomendaciones. Por suerte, la reemplazamos con ave o con pescado. Pero, seguimos entonces con algunos riesgos de las modalidades dietoterapeúticas. Cuando queremos dar dietas con predominio vegetal con alto contenido en fibra y con grasas mono y poliinsaturadas, corremos el riesgo de utilizar proteínas de bajo valor biológico.

Cuando elegimos inclinarnos hacia el lado animal porque queremos levantar el valor biológico y la utilización proteica neta, nos encontramos con que el contenido en fibra es más bajo y que las grasas saturadas y el colesterol empiezan peligrosamente a ascender. Posiblemente, la verdad este aproximadamente por el medio. Estos son algunos de los riesgos con que nos encontramos. Y entonces, hablamos de la fibra. La fibra tiene fundamentalmente dos grandes grupos:

Fibra insoluble: (lo indigerible del vegetal)

Fibra soluble

La primera es muy útil para la acción específica nutricional de promover el movimiento intestinal y el volumen de la materia fecal. La fibra soluble (gomas, pectinas, mánanos) realmente tiene valor en dietoterapia cuando queremos aletargar o impedir la absorción de grasas saturadas y de colesterol. Las grandes premisas de la dietoterapia de la diabetes, en nuestro tiempo, incluyen el uso de una buena cantidad de esta fibra soluble.

El problema es ponerse de acuerdo en que cantidad se puede utilizar porque algunos están recomendados de 40 a 60 gr diario, y aún más.

Una persona que ingiere esta cantidad de fibra puede tornarse socialmente inaceptable. Creemos que la verdad pasa por un termino medio. Es decir, tener una ingesta que sea útil y que no sea gravosa para la función digestiva.

Antinutrientes

Pasamos, entonces, a un gran tema que es el núcleo central de lo que les quería exponer: los antinutrientes.

Los antinutrientes son muy útiles (la fibra, en este caso, se comporta como antinutriente), y nosotros podemos recomendar una ingesta importante de alimentos que lo contengan, como es el caso de las leguminosas.

Estos son elementos que pueden llegar a impedir la absorción de algún nutriente, pueden impedir la actividad metabólica y pueden tener un antagonismo por inactivación, por inhibición o por competencia.

Recomendaciones de las vecinas de Palermo.



Paola dice:

Es que no hay que hacer dietas. Hay que tomarse la cuestión de la alimentación muy en serio, entender qué es y cómo funciona sobre nuestro cuerpo. y aprender, entender que le estamos haciendo a nuestro cuerpo y a nuestra salud comiendo tal o cual cosa.

Los nutricionistas y dietólogos tienen el deber de informar a la gente sobre la importancia de una buena alimentación, enseñarles a reconocer los alimentos buenos de los nocivos, proponer alternativas a la gente que tiene poca imaginación, pocos conocimientos culinarios y simplemente poco tiempo. Es un poco como con el deporte. Cuando uno empieza a ver los beneficios sobre su cuerpo y su estado de ánimo lo incorpora como una higiene de vida. Lo mismo pasa con la alimentación sana y equilibrada. No a los excesos y a las dietas express!!

El único momento en que veo la necesidad de hacer una “dieta” es cuando se cometieron excesos y el cuerpo reacciona. Unos dos días de purificación con fruta fresca y agua para apaciguar el organismo no vienen mal de vez en cuando

Pero la onda es comer bien, sano y equilibrado todos los días del año, sin privarse de nada pero sin cometer excesos.

Fairy dice:

No hago dietas periodicamente, aunque muchas veces en determinados moemtnos suprimo algunos elementos como gaseosas, y tomo agua, azucar y tomo infusiones naturales, no facturas, no pan, alguna pasta sin carne como para equilibrar los hidratos de carbono… Recomiendo no olvidar los jugos de fruta en ayunas, agua para limpiar ante todo, verduras para hacer nuestra dieta mas liviana y algún chocolate para elevar el espíritu.



Val dice:

La verdad solo me cuido, no hago dieta cuando llega septiembre y mi recomendación es comer sano, no poco, sino sano todo el año.