Diferencias entre musicalizador y Disc Jockey en las milongas de Buenos Aires

Tanto el musicalizador como el DJ son roles relacionados con la música en las milongas y la selección de canciones en diversos eventos, pero tienen algunas diferencias inapleables en términos de enfoque y contexto.

Nadie sabe al menos por que en las milongas de Buenos Aires los musicalizadores no interponen tandas de Julio Sosa, el gran prohibido de las milongas desde 1976 o de Cacho Castaña o Eladia Blázquez o del mismo «Pichuco» o el gran Carlos Gardel padre del tango en Argentina. Es increíble que estos cantautores están casi prohibidos en las milongas de Buenos Aires, mientras los organizadores no dan ninguna respuesta a estas prohibiciones.

Con respecto a las Milongas casi brillan por su ausencia las tandas de «electrotango» y de milongas de la talla de Alfredo Zitarrosa y de Morgado.

Otra netamente prohibida en las tandas de las milongas de Buenos Aires es Tita Merello.

Los gorilas nos han igualado.

Aquí hay una comparación de las diferencias clave entre un musicalizador y un DJ:

Enfoque en el género musical:

Musicalizador: El musicalizador no tiende un enfoque amplio en cuanto a géneros musicales y estilos. Su objetivo principal es crear una atmósfera pero al no saber de música no puede adaptar la música al estado de ánimo general del evento, seleccionando canciones que no se ajusten al contexto y menos a las preferencias del público.

DJ (Disc Jockey): El DJ a menudo se especializa en muchos géneros musicales específicos o en varios estilo de música particular. Pueden ser conocidos por su experiencia en mezclar y combinar pistas de manera creativa, utilizando habilidades de mezcla, ecualización y sincronización para mantener una fluidez musical constante.

Habilidades técnicas:

Musicalizador: No tiene cultura técnica desde el vamos. Aunque aún requiere conocimientos musicales y de selección de canciones, el musicalizador puede no necesitar las mismas habilidades técnicas de mezcla y sincronización que un DJ, generalmente pone la música que le gusta a él y no comprende nada de instrumentos, generalmente no sabe de música.

DJ (Disc Jockey): El DJ se destaca por sus habilidades técnicas en la mezcla y la transición suave entre canciones. Utilizan equipamiento como mezcladoras, controladores y software para crear una experiencia de escucha continua y a menudo participan en la manipulación en vivo de la música para crear efectos y transiciones únicas.

Eventos y contextos:

Musicalizador: Al no ser un profesional lo contratan por ser más económico y suele estar presente en una variedad de eventos, como bodas, recepciones, exposiciones de arte, eventos corporativos y otros contextos donde sus amigos y su sistema de relaciones públicas es importante, se pone como cara visible del evento cuando el evento es lo importante.

DJ (Disc Jockey): A menudo se asocia con eventos más enfocados en la música y el entretenimiento, como clubes nocturnos, festivales, fiestas electrónicas y eventos en los que la música es el centro de atención el DJ Disc Jockey es clave para lograr un evento exitoso sin que el público se de cuenta

Interacción con el público:

Musicalizador: No tiene en cuenta las preferencias del público y el contexto general para elegir la música adecuada. La interacción con el público es casi nula y puede variar según el evento, el musicalizador ya viene con su «playlist» y no la cambia por nada del mundo, es generalmente un otario y no entiende de interacción con su público, generalmente son personas netamente narcisistas.

DJ (Disc Jockey): Puede interactuar de manera activa con el público, leyendo la respuesta de la audiencia y ajustando la selección de canciones en vivo y en consecuencia para mantener la energía de la pista de baile.

En resumen, la principal diferencia radica en el enfoque más amplio del musicalizador no crea ambiente ni atmosfera divertida y la creación de una atmósfera musical en general brilla por su ausencia, mientras que el DJ se destaca por su enfoque especializado en la mezcla y selección de música, con un enfoque en la participación activa de la audiencia.

Ambos roles parecen esenciales pero difieren en los eventos y contextos musicales.

LISTA DE PROHIBIDOS EN LAS MILONGAS DE BUENOS AIRES

Ariel Ardit

C

Martín Cabral

Domingo Conte

D

Ivonne de Lys

Susy del Carril

Carmen del Moral

María José Demare

Aída Denis

Lidia Desmond

Violeta Desmond

Gloria Díaz

Liliana Domínguez (cantante)

Dora Davis

Yeya Duciel

Carmen Duval

E

Marta Ecco

Élida Lacroix

Lucrecia Evans

F

Rosanna Falasca

Ada Falcón

Adhelma Falcón

Amanda Falcón

Encarnación Fernández

Herminia Franco

G

Tita Galatro

Morenita Galé

Paula Gales

Lucila Gandolfo

María Garay

Carlos Gardel

Paquita Garzón

Los Gobbi

Zully Goldfarb

Bibi González

Gory Omar

Perlita Greco

Nélida Guerrero

H

Eloísa D’Herbil

I

Carmen Idal

Virginia Innocenti

Ricardo Iorio

J

Juan Alberto Cuello

María Fernanda Juárez

K

Julieta Kenan

L

Chino Laborde

Amelia Lamarque

Libertad Lamarque

Carmen Lamas

Olga Lamas

Mónica Lander

Juanita Larrauri

Amanda Las Heras

María Cristina Laurenz

Evita Lauri

Amanda Ledesma

Susy Leiva

Lely Morel

Magdalena León (cantante)

Mary Lewis (actriz)

Mercedes Llambí

Mencia Lucero

Chola Luna

Jovita Luna

Virginia Luque

M

Azucena Maizani

Maribel Marcel

Gloria Marcó

Coni Marino

Mariel Martínez

Carlos Mena

Tita Merello

Inés Miguens

Cecilia Milone

Carolina Minella

Nina Miranda

Amelia Mirel

Julián Miró

Omar Mollo

Marita Monteleone

Rosita Montemar

Gloria Montes

Rita Montes

Adriana Montiel

Blanca Mooney

Claudia Mores

Margot Mores

Silvia Mores

Choly Mur

N

Nelly Duggan

Norberto Gonzalo

Raquel Notar

María Luisa Notar

O

Sabina Olmos

Nelly Omar

P

Maruja Pacheco Huergo

Maruja Pais

Anita Palmero

Patrocinio Díaz

Graciela Pesce

Elba Picó

Ilde Pirovano

Manolita Poli

Nelly Prince

Ana María Pugliese

Q

Nelly Quel

Rosita Quiroga

R

Estela Raval

Alba Regina

Sandra Rehder

Morenita Rey

Susana Rinaldi

Elsa Rivas

Delia Rodríguez

Cecilia Rossetto

S

Viviana Scarlassa

Mercedes Simone

Peggy Sol

Margarita Solá

Alba Solís

Julio Sosa

T

Tania (cantante)

Linda Thelma

Tita Vidal

Lolita Torres

Trío Gedeón

María Turgenova

V

Adriana Varela

Juan Vattuone

Nelly Vázquez

Herminia Velich

Virginia Vera

Estela Vidal

Alicia Vignoli

Soledad Villamil

Katie Viqueira

Antonia Volpe

W

Sarita Watle

Y

Yola Yoli

Z

Julia Zenko

QUE DICEN LOS MILONGUEROS

Alfredo: Está buena la nota sobre musicalizador y disc jockey 👍 La referencia a los prohibidos…, podria agregar algunos cuantos más que no son cantados…. Como ser 🫴🏻 Roberto Firpo, La Típica Víctor, Enrique Rodríguez, etc, etc…

Con respecto al que pone la música en las milongas…🫴🏻Siempre recuerdo una milonga en la Verdi (fue el año pasado) maravillosamente musicalizada; tal es así que el ambiente nunca decayó…

El protagonista no era él, 🫴🏻 sino la gente…. Él entendió, observando y sintiendo lo que el publico necesitaba, y lo supo leer muy bien… 👐 Gracias por ese dia Marcelo Rojas 💪💪🫶🏻