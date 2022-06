Diferentes texturas en medias: cuál elegir según la ocasión.

Las medias son un accesorio hiper femenino que acompaña a la mujer en toda ocasión.

Ya sea en el trabajo, en casa, en el tiempo libre, la actividad deportiva como en cócteles o fiestas y eventos nocturnos, completan y aportan estilo a cualquier outfit.

En relación a las texturas, cada vez se suman más novedades a la tendencia en moda.

– Si hablamos de texturas en medias femeninas, las grandes protagonistas son las medias de algodón con lycra de textura suave. Cómodas y frescas se pueden usar en diferentes ocasiones y vienen en diseños y colores bien modernos. Estas medias son adherentes y brindan un gran confort y van ganando cada vez más espacio, ya que la tendencia en el look femenino es más casual y más descontracturada, y este estilo de medias se adapta a la perfección a esta propuesta.

¿ Un tip importante? La media tiende a acortarse para lograr equipos bien cancheros.

– La novedad de la temporada en cuanto a texturas, son las nuevas medias con lúrex, que con diseños en animal print y mucho brillo, dan un toque distinto y bien moderno al guardarropas femenino.

– En cuanto a las pantys, un clásico aliado de la mujer, se recomienda que estén confeccionadas con lycra, para lograr un buen agarre. Lo ideal es que sean finas y opacas -no brillantes- para que sumen elegancia pero dejen también traslucir la piel.

– La poliamida es una fibra versátil que se está usando mucho en medias de mujer, brindando alta calidad y comodidad.

– Por último si se van a realizar caminatas largas o realizar deportes, se recomienda utilizar el polipropileno, un novedoso material repelente al agua que mantiene los pies secos.

Teniendo en cuenta estos consejos, te contamos qué textura elegir de acuerdo al momento del día y la actividad que vayas a desarrollar:

Tiempo libre: algodón con lycra

Para trabajar: de acuerdo al look que utilices, se recomienda usar medias de nylon con lycra para un look más formal o medias de microfibra para un look más casual.

Para hacer deportes: algodón o microfibra.

Para ir a un cóctel: medias de vestir de buena calidad. Pueden ser lisas con un delicado detalle como flores o corazones.

Para fiestas nocturas: se recomiendan las medias de nylon mu fino de muy buena calidad para que no se enganchen. La idea es que sean lo más transparentes posibles para lucir la piel.

Publicado por Palermonline Noticias