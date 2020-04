Compartí :-) .







Diseñar páginas web, Introducción al Machine Learning, Marketing Digital y Diseño de Videojuegos son algunos de los cursos de formación on line, que ofrece de manera gratuita el Espacio Fundación Telefónica en su web, con una duración de entre cuatro y ocho semanas y no requieren conocimientos previos. Desde diseñar videojuegos al Machine Learning, algunos cursos gratuitos on line.







Conocidos como cursos de formación online masivos (MOOC, por sus siglas en inglés) la idea de estos cursos es aprender nuevas habilidades conectadas a la nueva realidad del mercado laboral, la llamada «nueva empleabilidad», profesiones del sector tecnológico que se están definiendo en el presente y que tendrán más demanda en el futuro, explican desde el espacio a través de un comunicado.

La formación no requiere inscripción previa y podrá iniciarse según diferentes fechas: por ejemplo, «Aprende WordPress de forma sencilla» comienza el 6 de abril, al igual que el curso «Emprendimiento Social» e «Introducción a la programación. Descubre el lenguaje de la era digital».

También el 6 de abril será el comienzo del curso «Introducción al Machine Learning», para conocer cómo funciona el aprendizaje automático, mientras que «Aprendé a programar aplicaciones móviles» arranca el 13 de este mes.

«Introducción al diseño de videojuegos», «Programación con Java Standard», «Programación con JavaScript» y «Analítica Web», para interpretar los datos digitales de manera creativa, son algunas otras de las clases que se inciarán en fechas suscesivas.

Más información sobre los cursos online y gratuitos en la web www.fundaciontelefonica.com.ar y escribiendo al contacto empleabilidad.ar@telefonica.com.

La oferta es parte de la campaña #NosVemosEnDigital, iniciativas para conectar a las personas a través de la tecnología, sin salir de casa.