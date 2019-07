Compartí :-) .







Dispositivos móviles, las nuevas tendencias en plataformas de movilidad empresarial.

Por Eduardo Wassi, especialista en nuevas tecnologías, https://eduardowassi.wordpress.com/, @eduardo_wassi

El mundo de los negocios ya no es ajeno al uso de los dispositivos móviles, estos equipos hoy son mucho más que una herramienta pues permite desde concretar operaciones, estar online con la base de datos de la compañía y hasta generar videoconferencias con colegas de cualquier parte del planeta. Es por esto que las soluciones para los smartphones son la nueva tendencia en cuanto a creación de software.

Estos teléfonos celulares han agilizado la toma de decisiones. Antes, cuando una persona estaba en la calle debía esperar a volver a su PC de escritorio para poder cerrar un negocio o contestar un pedido. Hoy, los smartphones han acortado los tiempos y hasta permiten aprovechar momentos que antes se desperdiciaban (como los de los viajes). Esta nueva modalidad laboral es ideal para quienes teletrabajan o no poseen un lugar físico permanente de trabajo, como los vendedores, los visitadores o los viajeros frecuentes.

Los beneficios de esta tecnología que crece día a día en su uso y en potencialidades son numerosos. Así, para el área de ventas permite tener la información actualizada sobre stocks, ofertas, tiempo de entrega y más. Incluso, el vendedor puede chequear la situación crediticia del cliente.

Dispositivo propio

En las compañías multinacionales se ha empezado a usar la modalidad “Bring your own device”, que significa que cada empleado puede trabajar con su propio equipo. Si bien en la Argentina todavía esto no se ha expandido, ya comienza a estar presente. Esto es un poco complicado para los sectores de sistemas de las empresas, pues deben responder a los requerimientos de distintos usuarios, cada uno con su tecnología particular.

Las dificultades comienzan al tener administrar una variedad importantísima de dispositivos: desde modelos hasta sistemas operativos. Para dar una solución a esto, en el mercado ya está disponible una plataforma de movilidad empresarial que permite conectar cualquier tipo de equipo móvil, resolviendo la problemática de tener una proliferación de aplicaciones móviles al servicio de la compañía.

Luego surge un segundo problema: ¿el dispositivo es considerado como corporativo o personal? Para esto la plataforma también tiene una respuesta adecuada, pues permite hacer toda la gestión del ciclo de vida de ese dispositivo, independientemente de cuál se trate. En este sentido, se protege la información sensible que allí se pueda almacenar mediante un back-up e incluso permite bloquear el acceso a los mismos en caso de que el celular o tablet se extravíe o sea hurtado.

Una solución completa que satisface a las empresas y a sus empleados.