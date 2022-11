Noche de las Disquerías. Programación

Noche de las Disquerías

El jueves 10 de noviembre, una nueva Noche de las Disquerías

La 14ª edición del evento melómano de la Ciudad propone, desde las 19 horas, descuentos y promociones en locales adheridos, lanzamientos exclusivos para la fecha, shows en vivo y firmas de discos. Varias localidades se suman a esta iniciativa de CAPIF que cuenta con el apoyo de la Vicejefatura del GCBA.

Llega el evento de #NochesBA más esperado por los melómanos y los fanáticos de la música: la Noche de las Disquerías, la 14ª edición, el jueves 10 de noviembre desde las 19 horas. Una vez más, organiza CAPIF con el apoyo de la Ciudad, a través de Vicejefatura. Además, se desarrollará simultáneamente en Azul, La Plata, Rosario, Córdoba y San Miguel de Tucumán.

En esta edición habrá descuentos, promociones y novedades, como el lanzamiento del nuevo disco de A.N.I.M.A.L, titulado “Íntimo extremo – 30 años”, que llega con nuevas grabaciones de sus clásicos en colaboración con grandes artistas como Juanse, Enrique Bunbury, Draco Rosa, Lali, Los Auténticos Decadentes, Andrés Calamaro, Abel Pintos, León Gieco, Ca7riel y Neo Pistea, entre otros. También se estrenará “Selva”, lo nuevo de la cantante y compositora argentina Silvina Moreno, quien se presentará en vivo a las 20 horas en Zivals (Av. Callao 395, esquina Corrientes). Además se pondrán a la venta el nuevo disco de Botafogo, “Hereje”, y el álbum (hasta ahora inédito) que reúne las grabaciones del Gato Barbieri en el mítico Club Jamaica.

Como es habitual en la Noche de las Disquerías, los locales se sumarán a la iniciativa con descuentos en los puntos de venta y, en muchos casos, con promociones en sus sitios de venta online. El recorrido de bateas estará dividido por circuitos: Centro, Recoleta y Villa Crespo-Palermo, a los que se sumarán varias disquerías en distintos barrios de la Ciudad y la posibilidad de realizar compras de forma online.

El jueves 10 de noviembre, una nueva Noche de las Disquerías

Veby Martínez, responsable de Proyectos Especiales de la Ciudad, comentó que durante este evento de #NochesBA «las disquerías vuelven a llenarse de gente, como era costumbre en los tiempos que no existía la música digital, en búsqueda de discos y vinilos, con el plus de poder escuchar buena música en vivo y aprovechar la amplia oferta gastronómica y de bares que hay en la zona». Mientras que Gastón Corti, Secretario de Desarrollo Ciudadano recordó la importancia de contar con este tipo de eventos: «Cuando hablamos de cultura porteña, no podemos olvidarnos de las disquerías, donde muchos vecinos y turistas suelen pasar largas horas recorriéndolas para comprar o descubrir material no solo de los artistas más reconocidos internacionalmente, sino que también de nuestros mayores exponentes locales, así como de los grupos y solistas en crecimiento».

Programación de la Noche de las Disquerías

Conocé los circuitos de locales adheridos que ofrecerán shows en vivo y promociones durante esta Noche. También hay opciones para realizar compras online.

Circuito Centro

Zivals – Av. Callao 395

Descuento del 20%, en efectivo, en CDs y vinilos.

Shows en vivo:

18 hs: El Arranque.

20 hs: Silvina Moreno presenta su nuevo disco “Selva”.

El Ateneo – Florida 340 y Florida 632

A partir de las 18 hs, descuento del 20% en CDs y vinilos.

La Cueva Musical – Esmeralda 494

Descuento del 10% con cualquier medio de pago en todos los productos.

El Cerebro Musical – Maipú 971 (Galería del Este – Local 16)

Descuento del 15% de forma presencial. Descuento del 10% en compras online.

Buenos Aires Record Store – Esmeralda 374

Descuentos: 20% en efectivo en todos los productos; 10% con tarjetas de crédito y débito en todos los productos; 15% por transferencia bancaria para envíos.

Circuito Recoleta

El Ateneo Grand Splendid – Av. Santa Fe 1860

A partir de las 18 hs, descuento del 20% en CDs y vinilos.

Backstage – Av. Pueyrredón 1537

Descuento del 10% con cualquier medio de pago en todos los productos.

Circuito Villa Crespo-Palermo

RGS Music – Av. Corrientes 5233 (Local 2)

Descuento del 20% con cualquier medio de pago en todos los productos. Además, el lanzamiento y la venta exclusiva de la grabación inédita de jazz, del cuarteto de Leandro “Gato” Barbieri, realizada durante una presentación en el mítico Club Jamaica de Buenos Aires, en noviembre de 1961.

Actividades:

18 hs: Botafogo firma su nuevo álbum.

18.30 hs: Pol Castillo en vivo.

19 hs: Diego Frenkel en vivo.

20 hs: Juana Molina firma su último disco “ANIMAL”.

Rock ́N Freud – Arenales 3455

Descuento del 15% en efectivo en todos los productos.

Tempo de Borges Disquería – Borges 1666

Descuento del 15% en efectivo en música.

Smile Discos – Salguero 1841

Descuentos: 20% en efectivo en todos los productos; 10% con tarjeta en todos los productos.

Mercurio – Av Santa Fe 2729 (Primer piso – Local 42)

Descuento del 10% en efectivo sobre la compra de CDs y vinilos.

Habrá shows acústicos en vivo.

Velazco Disquería & Bar – Juan Ramírez de Velasco 492

Importantes descuentos en discos seleccionados.

Actividades:

Feria de sellos independientes.

Música en vivo.

Record Shop – Padilla 645

Descuento del 30% en efectivo o 6 cuotas sin interés con todas las tarjetas de crédito en vinilos.

Más disquerías con descuentos y promociones

LEF Casa de Música

Descuentos: 10% en bandejas para vinilos (productos seleccionados) con todos los medios de pago, 20% en vinilos, CDs, blu-rays y DVDs con todos los medios de pago. Los beneficios también son válidos para compras online.

Locales:

Villa Urquiza: Av Triunvirato 4673.

Villa del Parque: Cuenca 2902.

Villa Devoto (Devoto Shopping): José Pedro Varela 4833 (3er piso – Local 315)

Adrogué (Shopping Boulevard Adrogué): Hipólito Yrigoyen 13200.

Tortuguitas (Tortugas Open Mall): Panamericana Km 36,5 – Ramal Pilar (1er Piso – Local 130)

El Ateneo – Avenida Cabildo 2093

A partir de las 18 hs, descuento del 20% en CDs y vinilos.

Yenny – Av. Acoyte 44 y Av. Rivadavia 6527

A partir de las 18 hs, descuento del 20% en CDs y vinilos.

Samy Records – Av. San Martín 2450

Descuento del 20% en efectivo en todos los productos nacionales.

Toribio Records – Av. Rivadavia 4370 (Local 19)

Descuento del 10% en efectivo en todos los productos. Batea especial de 3 vinilos por $200, 2 CDs por $1500 –seleccionados- y 2 CDs por $1000 –seleccionados-.

Disquerías con venta online

Discos en Cba – facebook.com/discosencordoba

Descuentos y promociones vigentes entre las 18 y las 21 hs.

Descuento del 20% en efectivo, transferencia y Mercado Pago en catálogo de vinilos y CDs.

Liquidación al costo en vinilos y cds nuevos.

Viajero Inmóvil – viajeroinmovil.com

Descuento del 20% con cualquier medio de pago en todos los productos.

Noches BA es un programa económico-cultural del área de Proyectos Especiales de la Vicejefatura de Gobierno porteño, orientada al sector de entretenimientos, con el objetivo de impulsar el consumo y el empleo en la ciudad. Para conocer más, ingresá a buenosaires.gob.ar/vicejefatura/noches-ba.