Docentes de Ademys paran y marchan a la Jefatura de Gobierno porteño en rechazo a oferta salarial

Trabajadores nucleados en la Asociación de Docentes de Enseñanza Media y Superior (Ademys) de la ciudad de Buenos Aires realizaban hoy un paro en rechazo de la oferta salarial del Gobierno porteño, en el inicio del ciclo lectivo 2023.

En ese marco, los docentes marcharán a partir de las 12 a la Jefatura de Gobierno, ubicada en Uspallata 3150, en el barrio de Parque Patricios.

«El acuerdo salarial del Gobierno porteño causó mucha bronca en las escuelas ya que la inflación es más alta del ofrecimiento del 60% en seis cuotas, cuya última cuota es recién en diciembre. Parece que los funcionarios del Ministerio de Educación no van al supermercado, no tienen que alquilar ni darle de comer a sus familias», advirtió la secretaria general de Ademys, Mariana Scayola, en un comunicado.

La dirigente sindical señaló que el reclamo es del «100% de aumento salarial por cargo» para «evitar que un docente tenga que trabajar dos o tres turnos para llegar a fin de mes, lo que empeora muchísimo la educación», y que «se indexe el aumento automáticamente por inflación, con todas las sumas al básico».

Y añadió que «se sumó que muchas escuelas no pudieron abrir por cuestiones edilicias y de mantenimiento, ya que el Gobierno no hizo las obras que tenía que hacer durante el verano o no las terminó en tiempo y forma, y que para intentar frenar nuestra lucha quiere que personal no docente cubra los grados».

En las paritarias docentes, el Gobierno de Horacio Rodríguez Larreta ofreció un aumento salarial del 60% hasta el mes de diciembre a otorgarse de manera escalonada, pero Ademys no aceptó esa suma y convocó al paro y movilización de hoy.