Dólares «cara chica». La Reserva Federal dijo que siguen siendo moneda de curso legal

Dólares «cara chica».

La Reserva Federal de los Estados Unidos aclaró que todos los billetes de ese país, inclusive el denominado dólar «cara chica», siguen siendo moneda de curso legal, independientemente de cuándo se hayan emitido.

It is not necessary to trade in older-design banknotes. All #UScurrency remains legal tender, regardless of when it was issued. For more information, visit https://t.co/ejx2WCtz2U. pic.twitter.com/oAaXCzPEdN

— U.S. Currency (@uscurrency) February 27, 2023