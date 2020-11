Donald Trump bad loser. Donald Trump mal perdedor.

Compartí :-) .









Donald Trump bad loser: La reacción de Donald Trump es la de un mal perdedor. Dejar de poseer determinada cosa a causa de alguna circunstancia. En cada elección hay un solo triunfador. Los demás candidatos son derrotados. Pierden. La mayoría pierde.

Donald Trump mal perdedor. Las 6 señales del derrotado

Actúan como si tuviesen la verdad sobre todas las cosas, y odian el éxito de los demás.

Son teóricos de la vida y el trabajo.

Sus logros no están a la altura de sus expectativas, por eso les gusta destruir las conquistas de otros.

Juegan a la víctima para no asumir sus responsabilidades.

Son manipuladores y no asumen los fracasos.

Su forma de tener ‘éxito’ es pincharte el globo para que fracases.

Todas estas actitudes y acciones representan formas de abuso. En cuanto a terminología, este tipo de personas descargan una munición gruesa, ya que abundan expresiones como “pero”, “no sabés nada”, “jamás”, “olvidate”, “no vale la pena que te esfuerces tanto”. Y la más letal: “Te desconozco: ya no sos el/la de antes”.

No dejarte contaminar por su pesimismo perpetuo

Nunca les reveles tus proyectos. Dejá que tus logros hablen por sí mismos. No compartas ascensos, viajes, ganancias, éxito o cualquier cosa que pueda despertar en el otro una posición no sólo de envidia, sino de querer aniquilar tus emociones emociones.

Permanecé atento a tu instinto. Somos una especie que ha luchado toda la vida por sobrevivir. Frente a esta gente es importante que conectes con tu intuición, para activar el sentido de autopreservación que todos tenemos.

Cuidate de la manipulación. Los aniquiladores de sueños son expertos en manipular tus emociones, sentimientos y hasta hacerte creer que estás equivocado y que ellos quieren lo mejor para vos. Hay distinto tipo de maniobras que ejecutan para provocarte: desde victimizarse con su soledad, enfermedades, pobreza, fracasos, rupturas sentimentales para sacar tus logros de foco; hasta hablar mal de vos en el entorno en común.

No los justifiques. A veces, el querer generar un marco de convivencia equilibrado puede llevarte a querer justificar lo que hace un aniquilador en tu contra. Pero hay una gran diferencia entre “entender” la situación del otro y justificarla, especialmente cuando no estás de acuerdo con su proceder.

Poneles freno. En la mayoría de los casos, estos mercenarios emocionales van con todo rcontra tus decisiones, esfuerzos, logros. Lo mejor es frenarlos, expresarles claramente tu posición -sin importar cuánto redoblen sus estocadas-; y, de última, alejarte para siempre.