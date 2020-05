El presidente de EE.UU., Donald Trump, ha firmado este jueves una orden ejecutiva que toma medidas contra la censura de las compañías de redes sociales. Asimismo, anunció que buscará la emisión de una ley adicional al respecto. Acaba de tomar medidas ejecutivas para luchar contra la censura en línea de Tech Corporations, incluidas las plataformas de redes sociales.

Donald Trump firma un decreto para eliminar protección a redes sociales luego de que Twitter etiquetó uno de sus tuits como “engañoso”.

We have just reached a very sad milestone with the coronavirus pandemic deaths reaching 100,000. To all of the families & friends of those who have passed, I want to extend my heartfelt sympathy & love for everything that these great people stood for & represent. God be with you!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 28, 2020