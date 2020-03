Compartí :-) .







El 18 de marzo Trump anunció que invocará la Ley de Producción de Defensa. La Ley, que fue promulgada en 1950 en respuesta al comienzo de la Guerra de Corea, otorga al Gobierno federal el poder de instruir a los fabricantes para que produzcan el equipo que necesite el país como mascarillas protectoras y ventiladores.

«General Motors debe abrir inmediatamente su estúpidamente abandonada planta de Lordstown en Ohio, o alguna otra planta, y comenzar a hacer respiradores, ahora», escribió el mandatario estadounidense en su cuenta de Twitter. «Dijeron que iban a darnos 40.000 ventiladores muy necesarios, ‘muy rápidamente’. Ahora dicen que solo serán 6.000, a fines de abril», agregó el mandatario.







«Como es habitual con ‘este’ General Motors, las cosas nunca parecen funcionar. Dijeron que iban a darnos 40.000 ventiladores muy necesarios, ‘muy rápidamente’. Ahora dicen que solo serán 6.000, a fines de abril, y quieren un dólar superior», agregó Trump.

EE.UU. se ha convertido este jueves en el país más afectado por el nuevo coronavirus tras confirmarse 82.404 casos positivos, según los datos proporcionados por la Universidad John Hopkins. En la nación norteamericana fallecieron ya más de 1.000 personas a causa de la enfermedad. El estado más afectado por el brote sigue siendo Nueva York.

Our teams have been working tirelessly with @MyVOCSN to produce critical care ventilators at our Kokomo, IN facility. Retooling is underway and we are poised to deliver the first ventilators next month with capacity of more than 10,000 monthly. https://t.co/34Here89Fa pic.twitter.com/vxZvSzHveb — General Motors (@GM) March 27, 2020

La casa Blanca

Oficina del Secretario de prensa

PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA

27 de marzo de 2020

Declaración del Presidente sobre la Ley de Producción de Defensa

Hoy, firmé un Memorando Presidencial que ordena al Secretario de Salud y Servicios Humanos que use cualquier autoridad disponible en virtud de la Ley de Producción de Defensa para exigir a General Motors que acepte, realice y priorice los contratos federales para ventiladores. Nuestras negociaciones con GM con respecto a su capacidad para suministrar ventiladores han sido productivas, pero nuestra lucha contra el virus es demasiado urgente para permitir que el proceso de contratación continúe su curso normal. GM estaba perdiendo el tiempo. La acción de hoy ayudará a garantizar la producción rápida de ventiladores que salvarán vidas estadounidenses.

The White House

Office of the Press Secretary

FOR IMMEDIATE RELEASE

March 27, 2020

Statement from the President Regarding the Defense Production Act

Today, I signed a Presidential Memorandum directing the Secretary of Health and Human Services to use any and all authority available under the Defense Production Act to require General Motors to accept, perform, and prioritize Federal contracts for ventilators. Our negotiations with GM regarding its ability to supply ventilators have been productive, but our fight against the virus is too urgent to allow the give-and-take of the contracting process to continue to run its normal course. GM was wasting time. Today’s action will help ensure the quick production of ventilators that will save American lives.

Ventec Life Systems y GM se asocian para producir ventiladores de cuidados críticos en masa en respuesta a la pandemia de COVID-19

GM también producirá máscaras quirúrgicas para apoyar a los profesionales de atención médica de primera línea

Bothell, Washington. Ventec Life Systems anunció hoy que General Motors construirá ventiladores de cuidados críticos VOCSN en las instalaciones de fabricación de GM en Kokomo, Indiana, con ventiladores aprobados por la FDA que se enviarán el próximo mes. Este esfuerzo se suma a que Ventec está tomando medidas agresivas para aumentar la producción en sus instalaciones de fabricación en Bothell, Washington.

En todos los fabricantes, existe un pedido pendiente mundial de ventiladores de cuidados críticos capaces de ayudar a los pacientes que luchan contra COVID-19. Las compañías están agregando miles de unidades de nueva capacidad con una cadena de suministro significativamente ampliada capaz de soportar una producción de alto volumen. GM está contribuyendo sus recursos al costo.

GM también comenzará a fabricar máscaras quirúrgicas de Nivel 1 aprobadas por la FDA en sus instalaciones de fabricación de Warren, Michigan. La producción comenzará la próxima semana y en dos semanas aumentará hasta 50,000 máscaras por día, con el potencial de aumentar a 100,000 por día.

Ventiladores de cuidados críticos

«Esta asociación única combina la experiencia en el cuidado respiratorio de Ventec con el poder de fabricación de GM para producir ventiladores de cuidado crítico sofisticados y de alta calidad», dijo Chris Kiple, CEO de Ventec Life Systems. “Esta pandemia no tiene precedentes y también esta respuesta, con un apoyo increíble de GM y sus proveedores. Los profesionales de la salud en la primera línea merecen las mejores herramientas para tratar a los pacientes y los ventiladores de precisión para cuidados críticos como VOCSN son lo que se necesita para salvar vidas «.

Ventec y GM están trabajando las 24 horas para satisfacer la necesidad urgente de más ventiladores. Los esfuerzos para establecer herramientas y capacidad de fabricación en las instalaciones de GM Kokomo ya están en marcha para producir el ventilador de cuidado crítico de Ventec, VOCSN. Dependiendo de las necesidades del gobierno federal, Ventec y GM están listos para entregar los primeros ventiladores el próximo mes y aumentar a una capacidad de fabricación de más de 10,000 ventiladores de cuidados críticos por mes con la infraestructura y la capacidad para escalar aún más.

«Estamos orgullosos de apoyar a otras compañías estadounidenses y nuestros empleados calificados para satisfacer las necesidades de esta pandemia global», dijo Mary Barra, presidenta y directora ejecutiva de GM. “Esta asociación ha reunido a la empresa GM y nuestra base de suministro global para apoyar a Ventec, y los equipos están trabajando juntos con increíble pasión y compromiso. Estoy orgulloso de esta asociación mientras trabajamos juntos para abordar necesidades urgentes y que salvan vidas ”.

GM desplegará aproximadamente 1,000 trabajadores estadounidenses para escalar la producción de ventiladores de cuidados críticos de inmediato. Trabajando con la UAW, GM ha traído de vuelta a los empleados de las instalaciones de GM en Kokomo y Marion.

Desde el viernes 20 de marzo, los equipos de Ventec y GM en fabricación, ingeniería, compras, legal y otros han trabajado incansablemente y sin interrupciones para crear e implementar un plan para la producción inmediata y a escala de ventiladores de cuidados críticos. La base de suministro global de Ventec y GM desarrolló planes de abastecimiento para las más de 700 piezas individuales que se necesitan para construir hasta 200,000 VOCSN.

«GM está en condiciones de ayudar a construir más ventiladores debido al notable rendimiento de la base de suministro global de GM y Ventec», agregó Barra. «Nuestros equipos conjuntos han movido montañas para encontrar soluciones reales para salvar vidas y combatir la pandemia».

El equipo de Ventec Life Systems tiene una historia de diseño centrado en el paciente que incluye más de 18 dispositivos respiratorios que cambian la atención y más de 40 patentes. El producto líder de Ventec, VOCSN, es el primer y único ventilador multifunción y fue aprobado por la FDA en 2017. VOCSN integra a la perfección cinco dispositivos separados que incluyen un ventilador de cuidados críticos, concentrador de oxígeno, asistencia para la tos, succión y nebulizador en un solo dispositivo portátil. VOCSN proporciona ventilación invasiva y no invasiva a través de un conjunto integral de modos y configuraciones en todo el proceso de atención desde el hospital hasta el hogar.

La instalación de GM en Kokomo apoya la producción de componentes eléctricos de precisión y tiene aproximadamente 2.6 millones de pies cuadrados, ubicados en más de 270 acres.

Esta asociación combina experiencia global en calidad de fabricación y un compromiso conjunto con la seguridad para brindar a los profesionales médicos y pacientes acceso a tecnología que les salve la vida lo más rápido posible.

Nivel 1 Mascarillas Quirúrgicas

En un esfuerzo separado, GM está expandiendo su apoyo a la producción de equipos médicos al convertir temporalmente su planta de Warren, Michigan, para construir máscaras quirúrgicas de Nivel 1. La producción comenzará la próxima semana y en dos semanas aumentará hasta 50,000 máscaras por día, con el potencial de aumentar a 100,000 por día. La producción diaria de máscaras estará influenciada por la disponibilidad de materiales para construir las máscaras.

La maquinaria necesaria se entregará a la planta de Warren el viernes por la mañana y la producción de máscaras comenzará la próxima semana.

Esta iniciativa dirigida por los empleados fue creada, planificada y aprobada en aproximadamente 48 horas e involucra la base de suministro tradicional de GM, así como nuevas alianzas específicas para la industria de dispositivos médicos. GM será colaborador