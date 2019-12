Donald Trump restablecerá aranceles al acero y el aluminio Argentino.

El gobierno de Estados Unidos encabezado por el ignorante y antiargentino Donald Trump restablecerá aranceles al acero y el aluminio procedente de la Argentina, anunció el presidente Donald Trump. Es interesante que estos sectores el del aluminio y el acero son netamente Gorilas y antiperonistas, ahora que Tio Sam les cambió las reglas del juego, ya le están llorando a Alberto en Puerto Madero. El libre comercio solo existe de un solo lado del mostrador.

Brazil and Argentina have been presiding over a massive devaluation of their currencies. which is not good for our farmers. Therefore, effective immediately, I will restore the Tariffs on all Steel & Aluminum that is shipped into the U.S. from those countries. The Federal….

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 2, 2019