Dos delincuentes armados ingresaron a Decata, en Honduras y Dorrego, se llevaron el dinero de la caja y asaltaron a los clientes.

Esto no es, algo raro, en la semana, robaron el Supermercado Día de Dorrego, la Panadería Asturias, y el Hostel de Goritti.

Los propietarios del Bar, le confirmó que hace 20 días sufrieron otro robo, pero que “no fue tan violento”, y que es el “cuarto o quinto” episodio que sufren en lo que va del año.

“Esta es un lugar en el que no debería suceder algo así, está llena de gente y siempre hay policía. Siento que es una zona liberada. No tenemos suerte, no nos cuidan”, expresó Milagros.

El robo de este miércoles no duró más de 5 minutos, pero será imborrable para quienes lo sufrieron. Jorge Villanueva es el encargado del bar. El estaba junto a otro empleado en la caja cuando los ladrones entraron, cada uno por una puerta distinta: “Fue un momento muy heavy”.

Uno de los ladrones fue hacia la caja donde estaba Jorge y su compañero. Les apuntó con un arma y se llevó la plata de la recaudación del día. Luego, los obligó a tirarse al piso.

El cómplice, mientras tanto, intentaba robarle a los clientes. Una mujer se resistió, terminó tirada en el piso, gateando y aferrada a su cartera.

“Había una clienta que tenía la plata de un alquiler que había cobrado, no la golpearon pero la maltrataron mucho”.

Otra clienta que tenía una reserva llegó justo cuando ocurría el robo. En una de las puertas del local la recibió el ladrón que había desvalijado la caja registradora. Le tironeó del brazo para sacarle el maletín y le gritó: “Estás loca, te querés morir”. El tirón del delincuente lastimó a la mujer en un brazo.

Las cámaras de seguridad del comercio registraron todo el robo. Según fuentes policiales, los ladrones llegaron en una moto negra y estacionaron en la puerta del local y escaparon en el mismo vehículo por Dorrego y rumbo a la avenida Córdoba.