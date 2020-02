Compartí :-) .







El jefe de la misión de la OMS en China aseguró que el mundo no está preparado para enfrentar al coronavirus.

Bruce Aylward indicó que ningún país está capacitado “como debería estarlo”, tanto desde el punto de vista psicológico como material

El Gobierno argentino comenzó a implementar el martes controles adicionales para identificar potenciales casos de coronavirus en los vuelos provenientes de Italia, donde el número de infectados con la enfermedad creció en los últimos días hasta más de 200 personas.

Las medidas extraordinarias se están realizando en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, ubicado en las afueras de la capital Buenos Aires, donde en la mañana del martes aterrizaron dos vuelos -uno de la estatal Aerolíneas Argentinas y otro de Alitalia- procedentes de Roma. Por el tema, el Doctor Claudio Santa María dialogó con RADIO LATINA.

«El coronavirus muy contagioso. Los síntomas empiezan con fiebre muy alta, dolor de cabeza, dolores articulares, son síntomas similares a la neumonía y afecta a personas mayores de 70 años con una mortalidad del 14%», explicó.

«En marzo hay que empezar a vacunarse por la gripe, pero no sirve para el coronavirus aunque la vacunación siempre sirve», comentó.

«Sin dudas el coronavirus llegará al país, pero el ex embajador de China me pasó dos o tres datos importantes con una comunidad muy importante de chinos aquí. No se hicieron controles previos, recién ahora estamos controlando a quienes llegan de Italia», opinó.

«La única forma de evitar el avance es cerrar la frontera. Por más que no tenga fiebre, puede tener el virus y contagiar así que tomar la fiebre no resuelve la detección. El contagio se previene con lavado de manos, tener cuidado al toser y la desinfección», cerró.

Desde hoy, Brasil decidió activar estado de alerta máxima ante posibles casos de coronavirus. Según datos el virus podría estar en la localidad de Guaíra, zona fronteriza con Salto del Guairá de Paraguay.

La medida fue tomada tras la llegada de varias personas que presentan síntomas parecidos al coronavirus y que acababan de llegar de Italia, donde se registran foco de infección.

“Hemos comprobado la existencia de casos de personas que llegaron de Italia, de la zona de impacto del coronavirus, que presentan síntomas parecidos a la enfermedad”, según mensaje emitido a medios locales de Guaíra, departe de autoridades sanitarias del la zona.

Resalta que las personas que presentan cuadros de fiebre y otros síntomas, ya fueron puestos en cuarentena. Así también el gobierno del vecino país lanzó el anuncio que todas las unidades médicas activaron el protocolo de seguridad en caso de confirmarse algún caso de coronavirus en la zona fronteriza.

MUNDO

El mundo “simplemente no está preparado” para hacer frente a la epidemia del coronavirus, declaró este martes Bruce Aylward, el experto que dirige la misión de expertos integrada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y China en el país asiático, e instó a los otros estados a aprender de la experiencia de ésta nación, donde se originó el brote.

“Tienen que estar preparado para gestionar esto a mayor escala y tiene que hacerse rápidamente, como si los fuera a afectar mañana», dijo Aylward. Sin embargo, aseguró, la realidad es distinta: Aseguró que “no estamos preparados como deberíamos”, tanto desde el punto de vista psicológico como material.

Como parte de la misión, la delegación de la OMS visitó varias ciudades y provincias chinas, entre ellas Wuhan -epicentro de la epidemia- para estudiar su evolución y sus efectos. “La evaluación unánime es que (los chinos) han cambiado el curso de esta epidemia… Es impactante”, dijo Bruce Aylward, un veterano de la lucha contra la epidemia del Ébola.

Los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC) de EEUU, en tanto, aseguraron este martes que el coronavirus se propagará por el país y que las familias deben prepararse para una pérdida de ingresos y cambios en la vida cotidiana.

“No se trata de si el coronavirus se propagará por los Estados Unidos, sino de cuándo y cuántas personas tendrán una enfermedad grave”, dijo en una teleconferencia Nancy Messonnier, directora del Centro Nacional de Inmunización y Enfermedades Respiratorias, de los CDC.