Conoce los Mensajes para la Educación Alimentaria

Educación Alimentaria

Mensajes para la Educación Alimentaria. Reenvie a sus seres queridos.

Consejería en Hábitos Alimentarios” (MSAL) resume así:

Cereales (Arroz, avena, maíz, trigo, harinas, fideos, pan, galletas, legumbres como arvejas, garbanzos, lentejas, porotos, soja): son fuente principal de carbohidratos (energía que necesitamos para vivir) y Fibra (ayuda al tránsito intestinal, por ejemplo).

Verduras y frutas (todas): Son fuente principal de Vitaminas C y A, de Fibra y de minerales como el Potasio y el Magnesio. A mayor cantidad de colores, ¡más saludable el plato!

Leche, yogur y queso: Nos ofrecen proteínas completas y son fuente principal de calcio.

Carnes (vaca, pollo, pescado, cerdo) y huevos: Nos ofrecen las mejores proteínas y son fuente principal de hierro.

Aceites y grasas: Son fuente principal de energía y de vitamina E. Los aceites y semillas tienen grasas que son indispensables para nuestra vida.

Azúcar y dulces: Dan energía y son agradables, pero no nos ofrecen sustancias nutritivas indispensables.

Para vivir con salud es bueno.

Comer con moderación e incluir alimentos variados en cada comida.

Consumir todos los días leche, yogures o quesos. Es necesario en todas las edades. Comer diariamente frutas y verduras de todo tipo y color.

Comer una amplia variedad de carnes retirando la grasa visible. Preparar las comidas con aceite preferentemente crudo y evitar la grasa para cocinar. Disminuir el consumo de azúcar y sal.

Consumir variedad de panes, cereales, pastas, harinas, féculas y legumbres.

Disminuir el consumo de bebidas alcohólicas y evitarlo en niños, adolescentes, embarazadas y madres lactantes.

Tomar abundante cantidad de agua potable durante todo el día. Aprovechar el momento de las comidas para el encuentro y diálogo con otros.

En el momento de comprar

Apenas lleguen los alimentos al hogar es importante que sean higienizados y almacenados o refrigerados. Si no hay heladera, debemos consumirlos en el día. Aprovechemos, en este caso, los lugares más frescos de la casa. Busquemos la manera de protegerlos de insectos, roedores y mascotas.

• Debemos observar las condiciones higiénicas del local, el personal y el tratamiento que hacen de los alimentos. Es fundamental que las personas no fumen, tosan o estornuden sobre los mismos. No deberíamos comprar en los locales donde no se practican los cuidados de higiene y seguridad necesarios.

• Los productos frescos (lácteos, carnes…) deben estar expuestos bajo refrigeración y en el caso de los congelados, el freezer debe presentar la característica nube de frío. Lo mejor es elegirlos al final de la compra para reducir el tiempo de exposición a temperatura ambiente. Hay que evitar comprar carnes de mal olor y color. Si es posible que piquen la carne a la vista, así podremos controlar que no le agreguen grasa, sebo u otros productos. Los pescados frescos deben tener los ojos brillantes y salientes; las escamas bien adheridas a la piel y brillantes; la carne firme y consistente, tal que al presionarla con el dedo no quede hundida; la piel lisa, húmeda, brillante y limpia. Debe estar expuesto a la venta sin recibir directamente los rayos del sol, sobre superficies inclinadas, de modo tal que el agua procedente del hielo sea eliminada. No debemos permitir que envuelvan la carne o el pescado con papel de diario o similares: el plomo de la tinta puede contaminarla y perjudicar la salud.

• Siempre que compremos productos frescos o conservas es importante elegir los envases que estén sanos y verificar fecha de elaboración y vencimiento. Los que vienen en frascos no deben presentar espuma o burbujas en su interior. Las latas deben estar en perfectas condiciones —no golpeadas, ni abolladas, ni hinchadas u oxidadas—. Al abrirlas no debe salir líquido o gas en forma violenta. El líquido no debe verse turbio o grumoso, ni el alimento anormalmente blando o tener color u olor extraño. Cualquiera de esos signos al momento de la compra o el consumo, indican que el contenido está descompuesto y su ingestión es sumamente peligrosa.

• Controlemos que los huevos estén limpios y sanos.