A medida que el coronavirus continúa propagándose por los Estados Unidos, un grupo de científicos liderados por Kizzmekia Corbett está trabajando las 24 horas para desarrollar una vacuna que salve vidas. Si tiene éxito, la vacuna podría estar lista para los pacientes a principios o mediados de 2021.

Corbett, de 34 años, es investigadora en los Institutos Nacionales de Salud de Bethesda, Maryland, donde ella y su equipo ya han comenzado los ensayos clínicos de una vacuna en la primera etapa para luchar contra COVID-19. La científica superestrella comenzó con una beca completa para la Universidad de Maryland, condado de Baltimore, donde se especializó en biología y sociología. Obtuvo un doctorado de la Universidad de Carolina del Norte-Chapel Hill en 2014, y más tarde se unió al Centro de Investigación de Vacunas de los NIH como becaria postdoctoral ese mismo año. Ella dijo de sí misma: “Soy cristiana. Soy negra. Soy sureña, soy empática. Soy luchadora, atrevida y a la moda «.

“Hubo, y hay, ya una buena cantidad de presión. Mucha gente confía en nosotros o siente que tenemos un producto que podría, al menos, ser parte de la respuesta que este mundo necesita ”, dijo Corbett a NBC News. «Y bueno, solo decir eso en voz alta no es fácil».







Look at the world coming together in rapid vaccine development responses > China’s CanSino Bio advances COVID-19 vaccine into phase 2 on preliminary safety data https://t.co/ghH5QFX2aa LOVE to see it. — KizzyPhD (@KizzyPhD) April 16, 2020

Had a really remarkable conversation with @KizzyPhD, who is spearheading the vaccine trial at @NIH. (1/2) pic.twitter.com/wXFgSeebED — Dr. Sanjay Gupta (@drsanjaygupta) April 15, 2020

Bags 💰Secured >>> Moderna Announces Award from U.S. Government Agency BARDA for up to $483 Million to Accelerate Development of mRNA Vaccine (mRNA-1273) Against Novel Coronavirus https://t.co/Yz3pbR5lgz — KizzyPhD (@KizzyPhD) April 17, 2020

So beautiful. I actually love this protein in real life 😂 pic.twitter.com/ZzG3sboEK7 — KizzyPhD (@KizzyPhD) April 16, 2020