Efectividad de los tapabocas. Los tapaboca de tela son más eficientes.

Un grupo de investigadores de la Universidad Atlántica de Florida estudiaron la efectividad de diferentes tipos de tapabocas o barbijos de tela, que se usan mayoritariamente en medio de la pandemia.

Los científicos simularon toses y estornudos en un laboratorio utilizando luz láser, una mezcla de agua destilada y glicerina y un maniquí para examinar la forma en que el material y diseño de las mascarillas influyen en su capacidad de bloquear las gotículas.

Evaluaron un pañuelo de una sola capa tipo ‘bandana’, una mascarilla casera de pañuelo doblado de algodón, una hecha de dos capas de algodón acolchado y una no estéril de forma cónica que está disponible en la mayoría de las farmacias, reza el estudio publicado en la revista Physics of Fluids.

Al colocar las mascarillas en el maniquí y rastrear el camino de las gotas, los investigadores llegaron a la conclusión de que sin tapabocas las gotículas contagiosas pueden viajar unos 2,5 metros, mientras con el pañuelo esa distancia se reduce hasta un metro.

Por su parte, con los tapabocas caseros de algodón los fluidos pueden extenderse a unos 40 centímetros, si es de pañuelo doblado, y a unos 6 centímetros con la mascarilla de algodón acolchado. Mientras, con las comerciales de forma cónica las gotículas alcanzan 20 centímetros.

«Además de proporcionar una indicación inicial de la eficacia de los equipos de protección, las imágenes utilizadas en nuestro estudio pueden ayudar a transmitir al público en general el fundamento de las directrices y recomendaciones de distanciamiento social para el uso de mascarillas», afirmó Siddhartha Verma, autor principal del estudio.

